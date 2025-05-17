ПерерывТрактор — Локомотив 1:1Онлайн
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    Мартин Гернат«Трактор» — «Локомотив» 1:1. Онлайн, прямая трансляция
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    Слишкович: Не люблю оставлять не до конца проделанную работу

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    Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович высказался о поражении от «Краснодара» (1:2).

    Владимир Слишкович
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    Владимир Слишкович

    «Мы создаем моменты, но реализация… Мы заслуживали открыть счет, но ушли на перерыв с ничейным результатом. Думаю, что соперник одержал заслуженную победу. "Краснодар" использовал свои моменты, а мы не успели этого сделать. Не могу быть доволен заменами. У нас было много стандартов, ударов и угловых. Но полгода повторяется, что наши удары — разминка для вратарей. Момент с рукой? Я никогда не смотрю, если арбитр думает, что пенальти нет, если VAR так же считает.

    Моя работа в следующем сезоне? Я хотел бы продолжить работу. Ситуация сейчас такая, какая есть, но я горжусь ребятами, я вижу их прогресс в игре. Не люблю оставлять не до конца проделанную работу. Если клуб будет во мне заинтересован, думаю, мы договоримся за пять минут», — приводит слова Слишковича «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    В активе «Краснодара» стало 64 очка и первое место в турнирной таблице РПЛ. У «Оренбурга» осталось 19 очков и предпоследнее место в турнирной таблице. Команда уже точно не сможет сохранить прописку в РПЛ.

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