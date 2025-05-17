Слишкович: Не люблю оставлять не до конца проделанную работу

Главный тренервысказался о поражении от «Краснодара» (1:2).

«Мы создаем моменты, но реализация… Мы заслуживали открыть счет, но ушли на перерыв с ничейным результатом. Думаю, что соперник одержал заслуженную победу. "Краснодар" использовал свои моменты, а мы не успели этого сделать. Не могу быть доволен заменами. У нас было много стандартов, ударов и угловых. Но полгода повторяется, что наши удары — разминка для вратарей. Момент с рукой? Я никогда не смотрю, если арбитр думает, что пенальти нет, если VAR так же считает.

Моя работа в следующем сезоне? Я хотел бы продолжить работу. Ситуация сейчас такая, какая есть, но я горжусь ребятами, я вижу их прогресс в игре. Не люблю оставлять не до конца проделанную работу. Если клуб будет во мне заинтересован, думаю, мы договоримся за пять минут», — приводит слова Слишковича «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

В активе «Краснодара» стало 64 очка и первое место в турнирной таблице РПЛ. У «Оренбурга» осталось 19 очков и предпоследнее место в турнирной таблице. Команда уже точно не сможет сохранить прописку в РПЛ.