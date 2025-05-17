Постекоглу: Сон Хын Мин готов играть

Наставник «Тоттенхэма»высказался о поражении от «Астон Виллы» (0:2) в матче 37-го тура чемпионата Англии. Также специалист оценил состояние форварда Сон Хын Мина.

«Сон Хын Мин готов играть. Сегодня вечером это было важно, и он чувствует, что возвращается в ритм. Я думал, что до того, как "Астон Вилла" забила, мои парни усердно работали, они были очень дисциплинированными и организованными. Мы не позволяли сопернику создавать слишком много возможностей. У нас тоже были свои моменты, но как только они забили, мы немного потеряли веру. Многие из тех, кто вышел на поле сегодня, не играли много в этом сезоне, но мы выглядели так, будто устали, а затем игра просто ускользнула от нас», — цитирует BBC Постекоглу.

Календарь и таблица АПЛ

«Астон Вилла» с 66 очками идет 5-й в таблице АПЛ. «Тоттенхэм» (38) находится на 17-й строчке.