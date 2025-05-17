Оласа: Мой гол не имеет большого значения, главное — добиться победы

Защитниквысказался о матче против(2:1).

«Прекрасно осознаем важность последних матчей. Все они складываются по сложному сценарию. Было важно перевернуть игру после пропущенного мяча. Команда билась до самого конца, оставила все силы на поле. Мой гол не имеет большого значения, главное — добиться победы. "Краснодар" показал характер и настрой», — цитирует Оласу «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

В активе «Краснодара» стало 64 очка и первое место в турнирной таблице РПЛ. У «Оренбурга» осталось 19 очков и предпоследнее место в турнирной таблице. Команда уже точно не сможет сохранить прописку в РПЛ.