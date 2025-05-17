2-й периодТрактор — Локомотив 1:2Онлайн
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    Мартин Гернат«Трактор» — «Локомотив» 1:2. Онлайн, прямая трансляция
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    Мусаев: Меня удовлетворило все на сто процентов

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    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о матче против «Оренбурга» (2:1).

    Мурад Мусаев
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    Мурад Мусаев

    «Начало было за "Оренбургом", мы долго адаптировались к полю. Было жарко, в Москве было попрохладнее, чуть‑чуть непривычно играть на искусственном газоне. "Оренбург" создал нам трудности. У нас были простые потери, пришлось много бегать без мяча, но к середине тайма мы стали создавать моменты, отыгрались, был удар в штангу и хорошие подходы.

    Во втором тайме ребята отлично сработали, видно, что привыкли к полю. Единственное, не хватило третьего и четвертого гола, были хорошие возможности. Надо было забивать и спокойнее заканчивать. Тем не менее не помню больших моментов у наших ворот. Очень важный матч, ребята в очередной раз показали, что у нас есть характер.

    И "Оренбург", и нас устраивала только победа. Очень много было борьбы. Сколько раз Кордоба вступал в борьбу с центральными защитниками. По‑другому никак. Меня удовлетворило всё на сто процентов. Мы могли забить три‑четыре мяча. Всё хорошо», — цитирует Мусаева «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    В активе «Краснодара» стало 64 очка и первое место в турнирной таблице РПЛ. У «Оренбурга» осталось 19 очков и предпоследнее место в турнирной таблице. Команда уже точно не сможет сохранить прописку в РПЛ.

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