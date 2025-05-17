Мусаев: Меня удовлетворило все на сто процентов

Главный тренервысказался о матче против(2:1).

«Начало было за "Оренбургом", мы долго адаптировались к полю. Было жарко, в Москве было попрохладнее, чуть‑чуть непривычно играть на искусственном газоне. "Оренбург" создал нам трудности. У нас были простые потери, пришлось много бегать без мяча, но к середине тайма мы стали создавать моменты, отыгрались, был удар в штангу и хорошие подходы.

Во втором тайме ребята отлично сработали, видно, что привыкли к полю. Единственное, не хватило третьего и четвертого гола, были хорошие возможности. Надо было забивать и спокойнее заканчивать. Тем не менее не помню больших моментов у наших ворот. Очень важный матч, ребята в очередной раз показали, что у нас есть характер.

И "Оренбург", и нас устраивала только победа. Очень много было борьбы. Сколько раз Кордоба вступал в борьбу с центральными защитниками. По‑другому никак. Меня удовлетворило всё на сто процентов. Мы могли забить три‑четыре мяча. Всё хорошо», — цитирует Мусаева «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

В активе «Краснодара» стало 64 очка и первое место в турнирной таблице РПЛ. У «Оренбурга» осталось 19 очков и предпоследнее место в турнирной таблице. Команда уже точно не сможет сохранить прописку в РПЛ.