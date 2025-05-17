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    Мартин Гернат«Трактор» — «Локомотив» 1:2. Онлайн, прямая трансляция
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    Мойес прокомментировал уход Эшли Янга из «Эвертона»

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    Главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес высказался об уходе 3-х футболистов своей команды.

    Эшли Янг покинул «Эвертон»
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    Эшли Янг покинул «Эвертон»

    Ранее сообщалось о том, что Эшли Янг, Асмир Бегович и Жоау Виржиния покинули стан «ирисок».

    «С момента моего возвращения в клуб я увидел, какой Эш отличный профессионал. Его универсальность, опыт и лидерские качества были действительно полезны для команды и для меня. Асмир и Жоао также очень усердно работали и вели себя безупречно.

    От имени всех в Клубе я хочу поблагодарить этих трёх игроков за их работу, и мы желаем им всего самого наилучшего в будущем», — приводит слова Мойеса официальный сайт «Эвертона».

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    • В нынешнем сезоне Эшли Янг провел за «ирисок» 30 матчей в рамках АПЛ, забил гол и сделал 3 голевые передачи.

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