Мойес прокомментировал уход Эшли Янга из «Эвертона»

Главный тренервысказался об уходе 3-х футболистов своей команды.

Ранее сообщалось о том, что Эшли Янг, Асмир Бегович и Жоау Виржиния покинули стан «ирисок».

«С момента моего возвращения в клуб я увидел, какой Эш отличный профессионал. Его универсальность, опыт и лидерские качества были действительно полезны для команды и для меня. Асмир и Жоао также очень усердно работали и вели себя безупречно.

От имени всех в Клубе я хочу поблагодарить этих трёх игроков за их работу, и мы желаем им всего самого наилучшего в будущем», — приводит слова Мойеса официальный сайт «Эвертона».

В нынешнем сезоне Эшли Янг провел за «ирисок» 30 матчей в рамках АПЛ, забил гол и сделал 3 голевые передачи.