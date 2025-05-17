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    • «Кристал Пэлас» выиграл первый трофей в истории
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    Эзе — о победе «Кристал Пэлас» в Кубке Англии: Я прошел долгий путь ради того, чтобы быть здесь

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Кристал Пэлас Манчестер Сити
    Полузащитник «Кристал Пэлас» Эберечи Эзе поделился эмоциями после победы над «Манчестер Сити» (1:0) в финале Кубка Англии.

    Эберечи Эзе — полузащитник «Кристал Пэлас»
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    Эберечи Эзе — полузащитник «Кристал Пэлас»

    «Это особенный момент, не знаю, что сказать. Спасибо богу, только он мог сотворить такое. Проявить такой дух и энергию в матче с командой, которая долгие годы была лучшей в мире… Это под силу только богу.

    (Касаемо гола) Я не мог дышать, "Сити" хорошо держит мяч, пришлось потрудиться, чтобы что-то получить. Когда ты получаешь мяч в их штрафной, то должен использовать этот шанс.

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    • Трудно подобрать слова, потому что я прошёл долгий путь ради того, чтобы быть здесь», — приводит слова Эзе BBC.

    Напомним, что «Кристал Пэлас» завоевал первый трофей в своей истории.

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