«Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити». Онлайн, прямая трансляция

Сегодня на «Уэмбли» в Лондоне определится обладатель Кубка Англии — в финальном матче сойдутся «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити». Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

Футбол. Англия. Кубок ФА Кристал Пэлас — Манчестер Сити 1:0 Гол: 1:0 Эберечи Эзе (16') Кристал Пэлас: Дин Хендерсон, Крис Ричардс, Максанс Лакруа, Марк Гехи, Даниэль Муньос, Тайрик Митчелл, Адам Уортон, Даити Камада, Эберечи Эзе, Исмаила Сарр, Жан-Филипп Матета Манчестер Сити: Штефан Ортега, Йошко Гвардиол, Рубен Диаш, Мануэль Аканджи, Савиньо, Бернарду Силва, Кевин Де Брёйне, Эрлинг Холанд, Жереми Доку, Омар Мармуш, Nico O'Reilly

Ход матча

49' Не удалось лондонцам развить атаку — Эзе оказался в офсайде.

47' Савио навесил от лицевой на дальнюю, но Ричардс вовремя вмешался и не позволил Холанну замкнуть!

46' Манчестер Сити разыграл мяч с центра поля — второй тайм стартовал!

Футболисты Кристал Пэлас празднуют гол globallookpress.com

45+4' Первый тайм завершен! Кристал Пэлас обыгрывает Манчестер Сити в финале Кубка Англии со счетом 1:0. Единственный мяч на 16-й минуте забил Эзе. Горожане имели отличную возможность сравнять, но Мармуш не смог забить с пенальти. Отдохнем и продолжим через 15 минут!

45+2' Мягкий заброс от Силвы в район штрафной, но Холанн не смог точно пробить головой под давлением Ричардса.

45' Три минуты добавлены к первому тайму.

44' Аканджи толкнул в спину Матета после того, как игрок лондонской команды решил придержать мяч себе. Жан-Филипп упал на газон, но арбитр не поверил французу.

43' Снова спасает Хендерсон! Доку ворвался в штрафную с левого фланга и мощно пробил в дальнюю девятку — голкипер Кристал Пэлас вытащил мяч в блестящем прыжке!

41' Савиньо навесил с правого фланга на Холанна, но Ричардс выиграл воздух и не дал норвежцу пробить.

39' Динамичный проход от Доку по левому краю штрафной, но завершить эпизод точным ударом или прострелам бельгийцу не удалось.

37' А ведь изначально бить должен был Холанн, но после паузы Мармуш подошел к точке.

36' Хендерсон отражает удар Мармуша с пенальти! Египтянин пробил на средней высоте в левый угол, но голкипер Кристал Пэлас потащил в прыжке, а затем и справился с добиванием!

33' Пенальти в ворота Кристал Пэлас! Силва оказался с мячом на правом краю штрафной, а Митчелл в подкате срубает португальца!

31' Доку не удалось обыграть Муньоса вблизи штрафной, мяч отскочил к О’Райли, но и он в схватке с Ричардсом не пробил — Хендерсон спокойно забрал мяч.

Фрагмент матча globallookpress.com

29' Савиньо подхватил мяч и запустил Мармуша по флангу, но Ричардс уверенно разобрался и отправил мяч за боковую.

27' Хендерсон и весь Кристал Пэлас могут выдохнуть. Все было в рамках правил считает Стюарт Аттуэлл.

26' Так, а может быть и за пределами штрафной сыграл рукой Хендерсон! VAR проверяет момент!

25' Холанн выскакивал один на один с голкипером, Хендерсон выбежал и у самой линии смахнул мяч.

23' 83% времени владеет мячом Манчестер Сити, но никакой пользу от этого пока нет. Горожане уступают в счете.

21' Опасно! Муньос выдал резкий прострел, Сарр бил в касание — Ортега среагировал и парировал мяч.

Фрагмент матча globallookpress.com

19' После короткой перепасовки у ворот Мармуш приложился с вратарской — Ричардс мгновенно перекрыл траекторию удара!

17' ГООЛ!!!! 1:0! Кристал Пэлас неожиданно открывает счет — Эзе!

Матета отдал направо на Муньоса, тот прострелил в центр штрафной, где Эзе в касание отправил мяч в левый нижний угол!

16' Аканджи замкнул подачу с корнера, выпрыгнув из-под опеки, но удар головой получился неточным — мяч ушел над девяткой.

14' Доку подключил Силву на левом фланге, пошла подача в штрафную — Савиньо был готов пробить, но Митчелл сыграл на опережение и выбил на угловой.

12' Горячо у ворот «Пэлас»! Подача Савиньо с фланга, Гвардиол пробил головой в прыжке — Хендерсон в отличном стиле спас команду!

11' Митчелл пытался доставить мяч Матета, но форварду не дали развернуться — Аканджи уверенно перехватил и отыграл назад на голкипера.

Кубок Англии globallookpress.com

9' Гехи уверенно сыграл головой после подачи с углового, сняв мяч в своей штрафной. Сити продолжил давить — Мармуш прострелил вдоль ворот, но хозяева отбились.

7' Момент! Де Брюйне нашел передачей Холанна в штрафной, норвежец пробил под давлением, но Хендерсон сыграл надежно! Будет угловой для номинальных гостей.

4' Пока что безраздельно владеют мячом горожане. Кристал Пэлас всей командой отошел на свою половину поля.

2' Мармуш попытался обострить, прокинув мяч мимо Гехи, но тот жестко врезался в соперника корпусом. Арбитр без раздумий свистит — фол на египтянине.

1' Матч стартовал! Кристал Пэлас разыграл мяч с центра поля.

Стадион Уэмбли перед матчем globallookpress.com

До матча

18:28 Главный арбитр финала — Стюарт Аттуэлл.

18:25 Для «Манчестер Сити» сегодняшний финал — последняя возможность завершить сезон с трофеем. Команда Хосепа Гвардиолы провалилась практически во всех турнирах: в Лиге Чемпионов «горожане» вылетели еще на стадии стыковых матчей, уступив мадридскому «Реалу», в чемпионате Англии занимают лишь шестое место, а в Кубке английской лиги завершили борьбу уже в 1/8 финала, проиграв «Тоттенхэму».

18:20 У «Кристал Пэлас» сегодня есть отличная возможность завоевать первый трофей в истории клуба. «Орлы» дважды выходили в финал Кубка Англии, но оба раза уступали. Победа над «Манчестер Сити» не только принесет исторический успех, но и гарантирует команде участие в групповом этапе Лиги Европы в следующем сезоне.

Стартовые составы

«Кристал Пэлас»: Хендерсон, Ричардс, Лакруа, Гехи, Муньос, Хьюз, Лерма, Митчелл, Сарр, Эзе, Матета

«Манчестер Сити»: Ортега, Аканджи, Диаш, Гвардиол, О'Райли, Силва, Де Брюйне, Доку, Савиньо, Мармуш, Холанн

«Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» дважды доходил до финала Кубка Англии, но ни разу не смог завоевать трофей. В обоих случаях, в 1990 и 2016 годах, «орлы» уступали «Манчестер Юнайтед» — сначала с минимальным счетом после переигровки 0:1, а затем в более результативной встрече — 1:2.

В нынешнем розыгрыше Кубка Англии команда Оливера Гласнера стартовала с третьего раунда, где минимально одолела «Стокпорт Каунти» (1:0). Далее лондонцы уверенно прошли «Донкастер Роверс» (2:0) и «Миллуол» (3:1), а в четвертьфинале и полуфинале с одинаковым счетом 3:0 разгромили «Фулхэм» и «Астон Виллу» соответственно.

В чемпионате Англии «Кристал Пэлас» занимает 12-е место. В последнем туре команда прервала серию из трех ничьих подряд, уверенно победив в лондонском дерби «Тоттенхэм» со счетом 2:0. Ранее «орлы» делили очки с «Борнмутом» (0:0), «Арсеналом» (2:2) и «Ноттингем Форест» (1:1).

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» является семикратным обладателем Кубка Англии. Последний раз «горожане» брали трофей в 2023 году, переиграв в финале «Манчестер Юнайтед» (2:1). Однако уже в следующем сезоне история повторилась с противоположным результатом — в решающем матче «Сити» уступил тем же «красным дьяволам» со счетом 1:2.

На пути к третьему подряд финалу команда Хосепа Гвардиолы начала с убедительной победы над «Солфордом» (8:0). Затем поочередно были обыграны «Лейтон Ориент» (2:1), «Плимут» (3:1) и «Борнмут» (2:1). В полуфинале «Сити» всухую разобрался с «Ноттингем Форест» — 2:0.

В чемпионате Англии «Манчестер Сити» располагается на непривычной для себя шестой строчке и пока не гарантировал участие в следующем розыгрыше Лиги Чемпионов. В последнем туре команда не смогла распечатать ворота аутсайдера АПЛ — в гостях была зафиксирована нулевая ничья с «Саутгемптоном». До этого «горожане» выдали серию из четырех побед: были обыграны «Кристал Пэлас» (5:2), «Эвертон» (2:0), «Астон Вилла» (2:1) и «Вулверхэмптон» (1:0).

Личные встречи

Команды дважды встречались между собой в текущем сезоне АПЛ. Матч в Лондоне завершился вничью 2:2, а в Манчестере крупную победу отпраздновали «горожане» — 5:2.

В последних 10-ти встречах на счету «Манчестер Сити» 6 побед, «Кристал Пэлас» оказался сильнее в одном случае и 3 раза была зафиксирована ничья.