Бернарду Силва: У нас было несколько хороших моментов, но «Кристал Пэлас» заслужил победу

Полузащитниквысказался о поражении своей команды в финальном матче Кубка Англии против(0:1).

«Это (поражение) очень разочаровывающе для нас. Мы знали, что будем играть с тяжёлой командой, которая защищается низким блоком и очень терпелива в ожидании контратак.

"Сити" не очень здорово сыграл в последней трети, чтобы забить гол. Мы должны были бить пенальти, а ещё у нас было несколько хороших моментов, но соперник заслужил победу. Хорошая работа, Кристал Пэлас», — приводит слова Силвы BBC.

Ранее стало известно, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола обновил антирекорд по количеству поражений за сезон.

В результате победы в финале Кубка Англии «Кристал Пэлас» завоевал первый трофей за свою историю.