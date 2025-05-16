Гвардиола отказался говорить об интересе к Вирцу

Главный тренерпрокомментировал слухи о переговорах с полузащитником

«Сейчас не время говорить об этом. До финала никаких комментариев. У меня 24 выдающихся игрока. Я не собираюсь ни секунды говорить о будущем», — сказал Гвардиола на пресс-конференции перед финалом Кубка Англии против «Кристал Пэласа», который состоится 17 мая.

Ранее сообщалось, что наставник «горожан» провел переговоры с Вирцем и его семьей в Манчестере.

Вирц в текущем сезоне провел 44 встречи во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 15 результативных передач. Действующий контракт футболиста с леверкузенцами действителен до лета 2027-го года.