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    Источник: Сборная России может сыграть против Аргентины в октябре

    Футбол Футбол России Сборная России Сборная Аргентины
    Сборная России может провести товарищеский матч с Аргентиной в октябре этого года.

    Сборная России по футболу
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    Сборная России по футболу

    Как сообщает журналист Гастон Эдуль, переговоры между сторонами ведутся однако официального подтверждения от футбольных федераций пока не поступало.

    Если встреча состоится, это станет одним из самых статусных матчей для российской национальной сборной за последние годы.

    В последний раз сборные России и Аргентины встречались в ноябре 2017 года на обновлённом стадионе «Лужники» — тогда аргентинцы одержали минимальную победу со счётом 1:0 благодаря голу Серхио Агуэро.

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