Источник: Сборная России может сыграть против Аргентины в октябре

Сборнаяможет провести товарищеский матч св октябре этого года.

Как сообщает журналист Гастон Эдуль, переговоры между сторонами ведутся однако официального подтверждения от футбольных федераций пока не поступало.

Если встреча состоится, это станет одним из самых статусных матчей для российской национальной сборной за последние годы.

В последний раз сборные России и Аргентины встречались в ноябре 2017 года на обновлённом стадионе «Лужники» — тогда аргентинцы одержали минимальную победу со счётом 1:0 благодаря голу Серхио Агуэро.