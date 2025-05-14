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    Вилья оценил игру Ямаля

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    Экс-форвард «Барселоны» и сборной Испании Давид Вилья высказался об игре нападающего сине-гранатовых Ламина Ямаля.

    Ламин Ямаль
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    Ламин Ямаль

    «Я думаю, достаточно просто посмотреть на игру "Барсы", не только на то, что он демонстрирует с мячом, но и на то, что демонстрируют его партнёры. Он никогда не перестанет удивлять нас, но в последние минуты матча с "Интером" у меня сложилось ощущение, что почти все партнёры по команде искали именно его, понимая, что именно он может решить игру. И это в 17 лет — это настоящая дикость для клуба уровня "Барсы". Без умаления достоинств других клубов нужно понимать, насколько сложно играть в "Барсе". Эта аура, или назовите как хотите, — редкость, и он это излучает. Он просто берёт мяч и решает эпизоды. Думаю, это что-то фантастическое, мы все должны о нём заботиться, помогать, быть рядом, когда будут тяжёлые моменты — а они будут, ведь он всё ещё ребёнок. У него невероятный талант и грандиозное будущее.

    "Золотой мяч"? Посмотрим, думаю, он уже заслужил признание. Сезон ещё не окончен, и вы знаете, что я никогда особенно не верил в этот приз. Но он точно выиграет его однажды», — приводит слова Вильи Mundo Deportivo.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В нынешнем сезоне 17-летний Ламин Ямаль провел 32 матча, забил 7 голов и сделал 12 ассистов.

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