The Telegraph: Кулушевски может пропустить финал Лиги Европы

Полузащитникможет пропустить финальный матч Лиги Европы противиз-за повреждения, сообщает The Telegraph.

Футболист получил травму колена в матче 36-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (0:2) после столкновения с защитником «орлов» Марком Гехи. По информации источника, есть риск того, что швед пропустит матч с «красными дьяволами».

Известно, что в составе лондонцев на финальный матч не выйдет полузащитник Джеймс Мэддисон, получивший травму в первом матче полуфинала ЛЕ против «Буде-Глимта».

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Финал Лиги Европы состоится 21 мая в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес».