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    The Telegraph: Кулушевски может пропустить финал Лиги Европы

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    Полузащитник «Тоттенхэма» Деян Кулушевски может пропустить финальный матч Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» из-за повреждения, сообщает The Telegraph.

    Деян Кулушевски
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    Деян Кулушевски

    Футболист получил травму колена в матче 36-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (0:2) после столкновения с защитником «орлов» Марком Гехи. По информации источника, есть риск того, что швед пропустит матч с «красными дьяволами».

    Известно, что в составе лондонцев на финальный матч не выйдет полузащитник Джеймс Мэддисон, получивший травму в первом матче полуфинала ЛЕ против «Буде-Глимта».

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Финал Лиги Европы состоится 21 мая в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес».

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