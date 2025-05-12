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    Семшов высказал свое отношение к иностранным тренерам

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    Бывший полузащитник «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов рассказал, как он относится к приглашению не самых известных иностранных тренеров в российские клубы.

    Владимир Слишкович
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    Владимир Слишкович

    «Как оценить работу Слишковича в этом сезоне? Команда вылетела. Неудовлетворительно, однозначно. Как бы они там ни старались, но команда вылетела из РПЛ. Он приходил с лозунгом, что команда останется. Но, как говорится, игра забывается, результат остается.

    Александр Мостовой говорил, что Слишкович — второй Абаскаль. Да он прав полностью. Такие тренеры, как Абаскаль, Слишкович, Деограсия, Артига, — это вообще нонсенс нашего российского футбола.

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    • Я вообще не знаю, почему им доверяют команды Премьер-лиги. Нашим же специалистам, которые имеют более значимый опыт, считаются сильнее, не доверяют. Такие специалисты гробят наш футбол, такие специалисты уничтожают наш футбол, такие специалисты опускают уровнем ниже наш футбол.

    Я не знаю, почему такая мода пошла на данных тренеров. Почему им доверяют.
    Возможно, они так садятся на уши, наверное, руководителям. Или, может быть, еще по другим каким-то причинам», — сказал Семшов «Советскому спорту».

    Календарь и таблица РПЛ

    42-летний Слишкович возглавил «Оренбург» в октябре 2024 года. Сейчас команда идет в зоне вылета на 15-м месте с 19 очками.

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