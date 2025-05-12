Лига 1. «Марсель» и «Монако» обеспечили место в ЛЧ

Чемпионат Франции завершается, до окончания сезона командам осталось провести по одному матчу. Досрочным чемпионом стал ПСЖ, «Марсель» и «Монако» обеспечили себе участие в Лиге чемпионов, а «Ницце», «Лиллю» и «Страсбурге» ещё предстоит побороться за места в еврокубках.

Изменения в турнирной таблице

По итогам матчей 33 тура на 8 место Лиги 1 поднялся «Брест», опередив в чемпионате «Ланс», который опустился на 9 строчку.

Календарь и таблица Лиги 1

Поменялись местами в турнирной таблице «Анже» и «Реймс», которые расположились на 13 и 14 строчках соответственно.

Лига чемпионов

Чемпион Франции ПСЖ одержал победу в 33 туре Лиги 1. В гостях футболисты «Пари Сен-Жермена» переиграли «Монпелье» (4:1). Хет-трик оформил Гонсалу Рамуш, ещё один мяч на счету Сенни Меюлю. В этом сезоне ПСЖ набрал 81 очко.

«ПСЖ» — «Арсенал». Лига чемпионов 2024/2025 globallookpress.com

Второе место во французском чемпионате занимает «Марсель», который набрал 62 очка. В минувшем туре «провансальцы» нанесли поражение «Гавру» (3:1), двумя мячами отметился Амин Гуири, ещё один мяч забил Мейсон Гринвуд. Таким образом команда вслед за ПСЖ завоевала путёвку в Лигу чемпионов.

Третью строчку в Лиге 1 занимает «Монако», монегаски выиграли у «Лиона» (2:0) и набрали 61 балл, тем самым клуб обеспечил себе участие в ЛЧ на следующий сезон.

Еврокубки

По 57 очков набрали «Ницца», «Лилль» и «Страсбург». На 4 месте (Лига чемпионов) французского чемпионата расположилась «Ницца», которая проиграла «Ренну» (0:2).

В предпоследнем туре чемпионата потерял очки «Лилль», проиграв «Бресту» (0:2). На данный момент «доги» занимают 5 место, которое даёт право сыграть в Лиге Европы.

На 6 позиции, а это путёвка в Лигу конференции, расположился «Страсбург». В 33 туре Лиги 1 команда проиграла «Анже» (1:2).

Зона вылета

По итогам сезона «Монпелье» покинет Лигу 1, так как находится в зоне вылета. Команда в чемпионате набрала 16 очков и заняла итоговое последнее 18 место.

Спастись от понижения в классе ещё могут «Гавр» (31 очко) и «Сент-Этьен» (30 очков), которые находятся в зоне вылета, расположившись на 16 и 17 местах соответственно.

Тур № 34

Матчи 34 (заключительного) тура чемпионата Франции пройдут в субботу, 17 мая.

Чемпион ПСЖ сыграет дома против «Осера». «Марсель» проведёт домашнюю игру против «Ренна».

Прогнозы и ставки на Лигу 1

«Ницца» попытается удержаться в зоне Лиге чемпионов, для этого «орлятам» нужна победа над «Брестом».