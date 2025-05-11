2-й таймБарселона — Реал МадридОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона» — «Реал»«Барселона» — «Реал» Мадрид. Онлайн, прямая трансляция
    Все новости спорта

    «Динамо» Москва — «Спартак»: стартовые составы на матч 28-го тура РПЛ

    «Динамо» — «Спартак»: составы команд, прогноз и коэффициенты

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Футбол России РПЛ Динамо Спартак
    Московское «Динамо» и «Спартак» назвали стартовые составы на матч 28-го тура Российской премьер-лиги.

    Даниил Фомин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Даниил Фомин

    «Динамо»: Андрей Лунев, Хуан Касерес, Николас Маричаль, Александр Кутицкий, Роберто Фернандес, Данил Глебов, Даниил Фомин, Бителло, Муми Нгамалё, Ярослав Гладышев, Хорхе Карраскаль.

    «Спартак»: Александр Максименко, Даниил Хлусевич, Олег Рябчук, Срджан Бабич, Алексис Дуарте, Наиль Умяров, Данил Пруцев, Маркиньос, Эсекьель Барко, Тео Бонгонда, Манфред Угальде.

    Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. С прогнозом на игру можно ознакомиться по ссылке.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Спартак» отберет очки у «Динамо»?!
  • «Динамо» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • Команды организуют голевую феерию?
  • «Ливерпуль» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
  • «Наполи» не заметит генуэзцев
  • «Наполи» — «Дженоа». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.27
  • Экспресс дня 11 мая
  • Сегодня в 19:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Динамо — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Наполи — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Торино — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Кайсериспор — Антальяспор
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Венеция — Фиорентина
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Пари НН — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.72
  • Прогноз на матч Шнайдер — Мертенс
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры