«Динамо» Москва — «Спартак»: стартовые составы на матч 28-го тура РПЛ

Московскоеназвали стартовые составы на матч 28-го тура Российской премьер-лиги.

«Динамо»: Андрей Лунев, Хуан Касерес, Николас Маричаль, Александр Кутицкий, Роберто Фернандес, Данил Глебов, Даниил Фомин, Бителло, Муми Нгамалё, Ярослав Гладышев, Хорхе Карраскаль.

«Спартак»: Александр Максименко, Даниил Хлусевич, Олег Рябчук, Срджан Бабич, Алексис Дуарте, Наиль Умяров, Данил Пруцев, Маркиньос, Эсекьель Барко, Тео Бонгонда, Манфред Угальде.

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. С прогнозом на игру можно ознакомиться по ссылке.