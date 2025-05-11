Постекоглу: И мы, и «Юнайтед» заслужили право быть в финале Лиги Европы

Главный тренервысказался о предстоящем финале Лиги Европы против

«Ну что ж, многим это не понравится, правда ведь? Очередная волна споров пошла. Теперь говорят, что ни мы, ни "Манчестер Юнайтед" не заслужили трофей — мол, даже не вручат кубок, просто сделают командное фото, потому что мы недостойны.

Да какая разница, если мы буксуем в чемпионате? Это совсем другое. Кубковая история — не про форму в лиге. Мне все равно, кто в какой форме. И мы, и "Юнайтед" заслужили право быть в этом финале.

Но да — для нас это огромный успех. Потому что нужно оценивать все на фоне того, через что прошел клуб за последние 15-20 лет. Через что прошли болельщики.

Мы подарили им надежду. Мы дали им мечту. И шанс поверить, что в этом году может случиться что-то по-настоящему особенное», — цитирует Постекоглу BBC.

Напомним, что финальный поединок Лиги Европы состоится уже 21 мая в испанском Бильбао.