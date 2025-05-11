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    «Барселона» — «Реал»«Барселона» — «Реал» Мадрид. Онлайн, прямая трансляция
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    «Ньюкасл» победил «Челси» в АПЛ

    «Ньюкасл» — «Челси»: счет матча 2:0, обзор голов

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    В 36-м туре чемпионата Англии играли «Ньюкасл» и «Челси». Хозяева победили со счетом 2:0.

    Энцо Мареска
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    Энцо Мареска

    У «Ньюкасла» голы забили Сандро Тонали и Бруно Гимарайнс.

    Синие с 35-й минуты играли вдесятером. Красную карточку получил Николас Джексон.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Ньюкасл — Челси 2:0
    Голы: 1:0 Сандро Тонали (2'), 2:0 Бруно Гимарайнс (90') Ньюкасл: Ник Поуп, Дэниел Бёрн, Фабиан Шер, Свен Ботман (Льюис Майли, 55'), Тино Ливраменто, Джейкоб Мёрфи, Бруно Гимарайнс (Шон Лонгстафф, 90'), Сандро Тонали, Харви Льюис Барнс, Энтони Гордон (Эмиль Крафт, 65'), Александер Исак (Каллум Уилсон, 90') Челси: Роберт Санчес, Марк Кукурелья, Леви Колвилл, Коул Палмер, Энцо Фернандес, Ромео Лавиа (Мало Гюсто, 75'), Трево Чалоба (Джейдон Санчо, 75'), Мойсес Кайседо, Николас Джексон, Чуквунонсо Мадуэке (Рис Джеймс, 46'), Педру Нету Предупреждения: Enzo Maresca (39'), Энцо Фернандес (45 + 5'), Фабиан Шер (53'), Джейкоб Мёрфи (64'), Бруно Гимарайнс (84'), Эмиль Крафт (90'), Леви Колвилл (90 + 3') Удаление: Николас Джексон (35')

    «Челси» идет 5-м в таблице АПЛ. Клуб набрал 63 очка в 36 встречах.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Ньюкасл Юнайтед» (66) находится на 3-й строчке.

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