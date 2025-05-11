Гендиректор «Акрона»: Окончательно оценим выступление команды в РПЛ чуть позже

Генеральный директорпрокомментировал историческое достижение клуба — сохранение прописки в Российской Премьер-лиге по итогам дебютного сезона.

«Окончательно оценим выступление команды в первом сезоне РПЛ чуть позже. Есть шансы забраться и выше. Понятно, что нашей основной задачей было избежать стыков. Мы её успешно решили. Сейчас есть возможность подумать о высоком — о восьмом месте», — цитирует Власова «Чемпионат».

Победа над «Ахматом» позволила «Акрону» набрать 35 очков и занять девятое место в турнирной таблице РПЛ. Для клуба этот сезон стал первым в истории в высшем дивизионе, и команда досрочно выполнила главную задачу — сохранение прописки.

В оставшихся турах «Акрон» может улучшить своё положение. Команду ожидают игры против московских «Динамо» и «Локомотива».