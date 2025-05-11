«Акрон» на своем поле взял верх над «Ахматом»

Сергей Ташуев Фото: globallookpress.com
У хозяев отличились Дмитрий Пестряков, Ифет Джаковац и Владимир Хубулов.
В составе гостей голы забили Амин Талал и Георгий Мелкадзе.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Акрон — Ахмат 3:2
Голы: 0:1 Амин Талал (8'), 1:1 Дмитрий Пестряков (17'), 2:1 Ифет Джаковац (45+4'), 2:2 Георгий Мелкадзе (72'), 3:2 Владимир Хубулов (85') Акрон: Александр Васютин (Сергей Волков, 46'), Роберто Фернандес, Йонуц Неделчару, Солтмурад Бакаев (Владимир Хубулов, 59'), Алекса Джурашович, Ифет Джаковац, Стефан Лонча (Родриго Эсковаль, 74'), Марат Таймуразович Бокоев, Константин Савичев (Вячеслав Бардыбахин, 81'), Дмитрий Пестряков (Беншимол, 59'), Артём Дзюба Ахмат: Гиорги Шелия, Арсен Адамов, Турпал Ибишев (Милош Шатара, 73'), Александр Жиров, Мирослав Богосавац (Дарко Тодорович, 73'), Исмаэл, Владислав Камилов, Максим Самородов (Евгений Харин, 73'), Амин Талал (Родриго Руис Диас, 69'), Лечи Садулаев, Георгий Мелкадзе Предупреждения: Солтмурад Бакаев (21'), Беншимол (61')
«Акрон» находится на 9-й строчке в таблице РПЛ, набрав 35 очков.
«Ахмат» (24) располагается на 13-м месте.