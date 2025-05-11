Бруну Фернандеш может перебраться в Саудовскую Аравию

Саудовскиймечтает заполучить в свои ряды капитана «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Саша Тавольери

Президент клуба Фахад Бин Саад Бин Нафель провел переговоры с окружением португальского хавбека, где предложил трехлетний контракт с годовой зарплатой в размере € 30-35 млн.

В настоящее время Бруну Фернандеш взял время на раздумье, так как хочет завершить сезон и только потом думать о своем будущем. В контракте полузащитника имеется пункт о размере отступных в районе € 65 млн, который и хочет активировать «Аль-Хилляль».

В этом сезоне португалец сыграл 54 матча за «МЮ», забил 19 мячей и сделал 19 ассистов.