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    Ромелу Лукаку«Наполи» — «Дженоа». Онлайн, прямая трансляция
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    «Атлетик» обыграл «Алавес» в матче Примеры

    «Атлетик» — «Алавес»: счет матча 1:0, обзор гола

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    В 35-м туре испанской Примеры «Атлетик» из Бильбао с большим трудом победил своих соседей «Алавес» со счетом 1:0.

    Унаи Симон — голкипер «Атлетика»
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    Унаи Симон — голкипер «Атлетика»

    Первый тайм получился откровенно унылым и почти без опасных моментов.

    Только после перерыва «Атлетик» активизировался, стал играть острее и в итоге добился победы.

    Единственный мяч в матче был забит в результате автогола Ману Санчеса на 71-й минуте.

    Календарь и таблица РПЛ

    Футбол. Испания. Примера
    Атлетик — Алавес 1:0
    Гол: 1:0 Мануэль Санчес (автогол) (71') Атлетик: Унай Симон, Оскар де Маркос, Даниэль Вивиан, Йерай Альварес, Юри Берчиче, Иньиго Руис де Галарета (Микель Весга, 90'), Микель Хаурегисар, Пейо Уртасун (Ойан Сансет, 67'), Альваро Джало (Горка Гурусета, 55'), Мароан Саннади (Иньиго Лекуэ, 90'), Aingeru Olabarrieta (Унаи Гомес, 55') Алавес: Антонио Сивера, Мануэль Санчес (Факундо Теналья, 72'), Сантьяго Моуриньо, Факундо Гарсес, Мусса Диарра, Карлос Аленья (Карлос Бенавидес, 87'), Хон Гуриди (Пау Кабанес, 87'), Андер Гевара, Антонио Бланко (Карлос Мартин, 77'), Тони Мартинес (Асьер Вильялибре, 74'), Карлос Висенте Предупреждения: Альваро Джало (33'), Андер Гевара (90 + 4')

    «Атлетик» закрепился на четвертом месте с 64 очками. «Алавес» (35) — 17-й.

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