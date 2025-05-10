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    Кенан Йылдыз«Лацио» — «Ювентус». Онлайн, прямая трансляция
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    «Хайденхайм» разгромил «Унион», «Лейпциг» поделил очки с «Вердером»

    Результаты матчей 33-го тура Бундеслиги, обзор голов

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    В 33-м туре Бундеслиги «Хайденхайм» на выезде разгромил «Унион Берлин» со счётом 3:0.

    Адриан Бек
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    Адриан Бек

    Гости открыли счёт уже на 12-й минуте — отличился Адриан Бек. После перерыва Ян Шёппнер удвоил преимущество «Хайденхайма» на 56-й минуте, а на 73-й минуте Бек оформил дубль, поставив точку в матче.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Унион — Хайденхайм 0:3
    Голы: 0:1 Адриан Бек (12'), 0:2 Ян Шёппнер (56'), 0:3 Адриан Бек (73') Унион: Фредерик Реннов, Данило Дуки, Леопольд Кверфельд, Кевин Фогт (Тим Скарке, 63'), Кристофер Триммель (Давид Прой, 63'), Том Роте (Йосип Юранович, 63'), Ласло Бенеш (Андраш Шефер, 71'), Яник Хаберер, Рани Хедира, Бенедикт Холлербах, Андрей Илич (Марин Любичич, 46') Хайденхайм: Франк Феллер, Омар Траоре (Лука Кербер, 83'), Тим Зирслебен, Патрик Майнка, Адриан Бек (Матиас Хонсак, 80'), Пауль Ваннер, Никлас Дорш (Марнон Буш, 79'), Ян Шёппнер (Юлиан Нийус, 89'), Бенедикт Гимбер, Марвин Пирингер (Буду Зивзивадзе, 82'), Frans Kratzig Предупреждения: Леопольд Кверфельд (25'), Яник Хаберер (60')

    «Унион» остаётся на 13-м месте, «Хайденхайм» занимает стыковое место, избежав прямого вылета.

    В параллельном матче «Вердер» и «РБ Лейпциг» сыграли вничью — 0:0.

    Матч прошёл на заполненном «Везерштадионе» в Бремене и не порадовал зрителей забитыми мячами, несмотря на обилие опасных моментов и атакующую игру обеих команд.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Вердер — РБ Лейпциг 0:0
    Вердер: Михаэль Цеттерер, Никлас Штарк, Марко Фридль, Амос Пипер, Митчелл-Элия Вайзер (Джастин Нджинма, 88'), Феликс Агу (Деррик Кён, 79'), Йенс Стаге, Сенне Линен (Леонардо Биттенкорт, 85'), Романо Шмид, Оливер Бёрк (Марко Грюлль, 79'), Марвин Дукш РБ Лейпциг: Петер Гулачи, Кастелло Люкеба, Эль-Шадай Битшиабу, Лукас Клостерман, Ксави Симонс, Артур Вермерен (Тидиам Гомис, 87'), Николас Зайвальд, Кристоф Баумгартнер (Боте Баку, 80'), Коста Неделькович, Беньямин Шешко (Антонио Нуса, 69'), Луа Опенда (Юссуф Поульсен, 69') Предупреждения: Лукас Клостерман (2'), Марко Фридль (13'), Артур Вермерен (33'), Коста Неделькович (77')

    После этой ничьей «РБ Лейпциг» набрал 51 очко и занимает 7-е место, сохраняя шансы на еврокубки.

    «Вердер» с 48 очками идёт восьмым и также сохраняет теоретические шансы на попадание в еврокубки.

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