«Бавария» переиграла «Боруссию» из Менхенгладбаха

в домашнем матче 33-го тура одержала победу над менхенгладбахскойсо счетом 2:0.

Счет в матче открыл нападающий мюнхенцев Харри Кейн с передачи Майкла Олисе на 31-й минуте встречи. Затем уже сам Олисе отличился на 90-й минуте игры.

Футбол. Германия. Бундеслига Бавария — Боруссия М 2:0 Голы: 1:0 Гарри Кейн (31'), 2:0 Майкл Олисе (90') Бавария: Мануэль Нойер, Йосип Штанишич (Александар Павлович, 62'), Эрик Дайер, Рафаэл Геррейру (Жоау Палинья, 83'), Йозуа Киммих, Конрад Лаймер, Леон Горецка, Майкл Олисе, Томас Мюллер (Серж Гнабри, 83'), Кингсли Коман (Лерой Зане, 62'), Гарри Кейн (Габриэль Видович, 90') Боруссия М: Йонас Омлин, Лукас Улльрих, Фабио Кьяродия, Нико Эльведи (Джозеф Скалли, 46'), Штефан Ляйнер, Робин Хак (Кевин Штёгер, 76'), Филипп Зандер (Алассан Плеа, 76'), Рокко Райтц (Флориан Нойхаус, 85'), Юлиан Вайгль, Тим Кляйндинст, Франк Онора (Томаш Чванчара, 76') Предупреждения: Юлиан Вайгль (49'), Майкл Олисе (90 + 2')

«Бавария» еще на прошлой неделе досрочно стала чемпионом Германии. После победы над «Гладбахом», «Бавария» имеет в своем активе 79 очков.

Календарь и таблица Бундеслиги

«Гладбах» после поражения в Мюнхене теряет шансы выйти в еврокубки — 9-е место, 45 очков и 6 очков отставания от 6-го и 7-го мест за тур до окончания сезона.