«Бавария» — чемпион. Это уже факт. Ей оставшиеся матчи уже не интересны. Однако это домашняя игра, поэтому «мюнхенцы» вряд ли подойдут к ней безответственно.
С другой стороны «Боруссия», которая давно не побеждает. «Пони» в случае поражения потерпят третье фиаско подряд на выезде. При этом «Бавария» выиграла 3 последних матча против них.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры не верят, что «Боруссия» вообще сможет что-то предложить «Баварии». Ставки на победу — 1.14 и 15.0 соответственно. За 10.0 выставлена ничья.
- Эксперты LiveSport считают, что «Боруссия» может проиграть, но с небольшой разницей. Ставки можно посмотреть здесь.
- Искусственный интеллект сгенерировал мировой результат 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Бавария» — «Боруссия» М смотрите на LiveCup.Run.
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