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    Кенан Йылдыз«Лацио» — «Ювентус». Онлайн, прямая трансляция
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    «Бавария» — «Боруссия» М: смотреть онлайн в прямом эфире

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    Мюнхенская «Бавария» примет гладбахскую «Боруссию» в рамках 33-го тура немецкой Бундеслиги. Матч состоится 10 мая в 19:30 мск на «Альянц Арене».

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    «Бавария» — чемпион. Это уже факт. Ей оставшиеся матчи уже не интересны. Однако это домашняя игра, поэтому «мюнхенцы» вряд ли подойдут к ней безответственно.

    С другой стороны «Боруссия», которая давно не побеждает. «Пони» в случае поражения потерпят третье фиаско подряд на выезде. При этом «Бавария» выиграла 3 последних матча против них.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры не верят, что «Боруссия» вообще сможет что-то предложить «Баварии». Ставки на победу — 1.14 и 15.0 соответственно. За 10.0 выставлена ничья.

    • Эксперты LiveSport считают, что «Боруссия» может проиграть, но с небольшой разницей. Ставки можно посмотреть здесь.

    • Искусственный интеллект сгенерировал мировой результат 1:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Бавария» — «Боруссия» М смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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