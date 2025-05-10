Мюнхенскаяпримет гладбахскуюв рамках 33-го тура немецкой Бундеслиги. Матч состоится 10 мая в 19:30 мск на «Альянц Арене».

«Бавария» — чемпион. Это уже факт. Ей оставшиеся матчи уже не интересны. Однако это домашняя игра, поэтому «мюнхенцы» вряд ли подойдут к ней безответственно.

С другой стороны «Боруссия», которая давно не побеждает. «Пони» в случае поражения потерпят третье фиаско подряд на выезде. При этом «Бавария» выиграла 3 последних матча против них.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры не верят, что «Боруссия» вообще сможет что-то предложить «Баварии». Ставки на победу — 1.14 и 15.0 соответственно. За 10.0 выставлена ничья.

Эксперты LiveSport считают, что «Боруссия» может проиграть, но с небольшой разницей. Ставки можно посмотреть здесь.

Искусственный интеллект сгенерировал мировой результат 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Бавария» — «Боруссия» М смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.