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    «Родина» обыграла тульский «Арсенал», а «Сочи» и «Нефтехимик» поделили очки

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    Завершились два матча 32-го тура российской Первой лиги.

    Фрагмент матча «Сочи» — «Нефтехимик»
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    Фрагмент матча «Сочи» — «Нефтехимик»

    В одной из встреч «Родина» обыграла тульский «Арсенал» (1:0).

    Единственный гол в этом матче гости забили на 32-й минуте благодаря точному удару Магомедхабиба Абдусаламова.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Арсенал Тула — Родина 0:1
    Гол: 0:1 Abdusalamov M. (32') Арсенал Тула: Михаил Цулая, Эрвинг Ботака-Иобома, Давид Семенчук, Penchikov D., Алексей Бердников, Brnovic M., Сергей Ткачёв, Ahlinvi M., Данил Липовой (Reyes E., 57'), Тигран Аванесян (Владислав Левин, 77'), Амур Калмыков (Djuranovic U., 46') Родина: Александр Корякин, Михаил Рядно, Артём Мещанинов, Митя Крижан, Артём Сокол (Gapechkin A., 77'), Руслан Фищенко, Йорди Рейна, Аршак Корян (Даниэль Мишкич, 77'), Abdusalamov M. (Артем Концевой, 84'), Иван Тимошенко (Иван Кузьмичёв, '), Gueye P. Предупреждения: Тигран Аванесян (77'), Brnovic M. (90+3'), Penchikov D. (90+6')

    После этого матча «Родина» занимает 6-е место в таблице Первой лиги с 47-ю очками в активе. «Арсенал» Тула — на 10-й позиции (37).

    В параллельном матче «Нефтехимик» сыграл вничью с «Сочи» (1:1).

    В составе нижнекамцев единственный гол забил Александр Кахидзе на 37-й минуте. У «Сочи» отличился Мартин Крамарич на 45-й минуте.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Нефтехимик — Сочи 1:1
    Голы: 1:0 Александр Кахидзе (37'), 1:1 Мартин Крамарич (45') Нефтехимик: Марат Ситдиков, Николай Толстопятов, Максим Ширяев, Александр Кахидзе (Константин Шильцов, 76'), Эдуард Валиахметов, Алексей Никитин, Артём Голубев, Максим Лайкин, Кирилл Морозов (Даниил Родин, 88'), Данила Емельянов, Ражаб Магомедов (Саид Алиев, 79') Сочи: Александр Дёгтев, Кирилл Заика (Павел Маслов, 68'), Вячеслав Литвинов (Stojsavljevic L., 89'), Aberdin N., Артём Макарчук, Руслан Магаль (Роман Пасевич, 68'), Максим Кайнов (Даниэль Мишкич, 88'), Игнасио Сааведра, Кирилл Никитин (Руслан Барт, 56'), Владимир Писарский, Мартин Крамарич Предупреждение: Ражаб Магомедов (9')

    «Нефтехимик» занимает 12-е место в таблице Первой лиги с 35-ю очками в активе. «Сочи» — на 4-й позиции (57).

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