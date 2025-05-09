Кроос: Я почувствовал радость, когда «Интер» забил на последней минуте и сравнял счет

Экс-полузащитниквысказался о победев ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против(4:3 ДВ).

«Не хочу сказать, что я фанат "Интера", но испытывал некоторую симпатию к этой команде. Возможно, последние 10 лет в "Реале" немного повлияли на то, что я был против "Барселоны".

Для меня было странно, что я таким образом проникся атмосферой матча и почувствовал радость, когда они (игроки "Интера") забили на последней минуте и сделали счёт 3:3», — приводит слова Крооса The Touchline.

Напомним, что «Интер» одержал волевую победу над «Барселоной» и пробился в финал Лиги чемпионов, где встретится с ПСЖ.