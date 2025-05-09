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    «Милан»«Милан» — «Болонья». Онлайн, прямая трансляция
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    Кроос: Я почувствовал радость, когда «Интер» забил на последней минуте и сравнял счет

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    Экс-полузащитник «Реала» Тони Кроос высказался о победе «Интера» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против «Барселоны» (4:3 ДВ).

    Тони Кроос
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    Тони Кроос

    «Не хочу сказать, что я фанат "Интера", но испытывал некоторую симпатию к этой команде. Возможно, последние 10 лет в "Реале" немного повлияли на то, что я был против "Барселоны".

    Для меня было странно, что я таким образом проникся атмосферой матча и почувствовал радость, когда они (игроки "Интера") забили на последней минуте и сделали счёт 3:3», — приводит слова Крооса The Touchline.

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    • Напомним, что «Интер» одержал волевую победу над «Барселоной» и пробился в финал Лиги чемпионов, где встретится с ПСЖ.

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