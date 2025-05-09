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    Лука Раньери«Фиорентина» — «Бетис». Онлайн, прямая трансляция
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    Шесть клубов из АПЛ сыграют в новом сезоне Лиги чемпионов

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    После того, как в финал Лиги Европы вышли английские «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» стало известно, что от этой страны в следующем розыгрыше Лиги чемпионов сыграют сразу шесть представителей.

    Главный трофей ЛЧ
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    Главный трофей ЛЧ

    Пять клубов из Англии выступят, потому что страна не опустится ниже второго места в рейтинге нынешнего сезона еврокубков. То есть пятая команда по итогам сезона в АПЛ примет старт в квалификации ЛЧ сезона-2025/2026.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Шестой клуб станет известен после финала ЛЕ, где сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». Победитель турнира автоматически станет участником Лиги чемпионов. При этом эти команды точно не смогут отобраться из АПЛ.

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