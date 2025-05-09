Шесть клубов из АПЛ сыграют в новом сезоне Лиги чемпионов

После того, как в финал Лиги Европы вышли английские «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» стало известно, что от этой страны

Пять клубов из Англии выступят, потому что страна не опустится ниже второго места в рейтинге нынешнего сезона еврокубков. То есть пятая команда по итогам сезона в АПЛ примет старт в квалификации ЛЧ сезона-2025/2026.

Календарь и таблица Лиги Европы

Шестой клуб станет известен после финала ЛЕ, где сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». Победитель турнира автоматически станет участником Лиги чемпионов. При этом эти команды точно не смогут отобраться из АПЛ.