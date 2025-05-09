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    Александр Кузмак«Арсеналу уже очень давно не хватает яиц». Александр Кузмак — об итогах полуфиналов ЛЧ
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    Аморим: Если не выиграем финал Лиги Европы, все это станет для нас ничем

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    Экс-наставник «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о выходе клуба в финал Лиги Европы.

    Рубен Аморим
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    Рубен Аморим

    В полуфинале турнира «красные дьяволы» по сумме двух матчей одолели «Атлетик» (3:0 и 4:1).

    «Каждый раз перед очередной игрой я беспокоюсь о том, чтобы никто не получил травм до финала. Если финал не выиграем, все это станет для нас ничем. Трудно описать, каково быть тренером этого клуба. Хочется дать болельщикам хоть что-то, потому как в премьер-лиге мы совсем разочаровали», — приводит официальный сайт УЕФА слова Аморима.

    В финале Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» встретится с «Тоттенхэмом». Встреча пройдет 21 мая в Бильбао.

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    В АПЛ команда Рубена Аморима занимает 15-е место. «МЮ» набрал 39 очков за 35 туров.

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