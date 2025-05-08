Дьяков: «Краснодар» не должен растерять такой гандикап

Экс-футболиствысказался о борьбе за медали в текущем сезоне РПЛ.

«У "Краснодара" запас есть, и за три тура команда не должна растерять такой гандикап, даже несмотря на грозных соперников. Многие говорят про чемпионский дух, что южане никогда не были чемпионами, но по мне команда должна просто докатывать до конца и не растерять четыре очка, несмотря на отсутствие трофеев и всего остального. Уверен, команда Мусаева выиграет золотые медали. Игра "Зенита" сейчас не впечатляет. Не удивлюсь, если он еще потеряет очки. Питерцы в этом году не очень хороши.

"Зенит"? Надо не просто выиграть свое, но и ждать осечки "Краснодара" в двух встречах. А это вряд ли произойдет. К тому же глядя на игру питерцев с "Пари НН", они явно не в лучших кондициях. Не стоит смотреть на соперников. Надо обыгрывать любой клуб, если ставишь самые высокие задачи. Матч с "Динамо", когда команда Семака потеряла два очка, был ключевым в этом сезоне.

Третье место? ЦСКА зимой поменял схему, и футбол стал более закрытый, оборонительный. Но есть результат. "Спартак", как обычно, нестабилен. "Динамо" уволило тренера, хотя при Личке игра команды мне нравилась. Она была интересная, зрелищная, с обилием голов. Не знаю, кто в итоге возьмет бронзу, но это не так важно, как чемпионская гонка», — приводит слова Дьякова «Евро-Футбол.Ру».

Календарь и таблица РПЛ

В настоящий момент «Краснодар» идет на первом месте в турнирной таблице и на четыре очка опережает второй «Зенит».