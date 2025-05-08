2-й таймФиорентина — БетисОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лука Раньери«Фиорентина» — «Бетис». Онлайн, прямая трансляция
    Все новости спорта

    Дьяков: «Краснодар» не должен растерять такой гандикап

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Краснодар Зенит ЦСКА Спартак Динамо
    Экс-футболист Виталий Дьяков высказался о борьбе за медали в текущем сезоне РПЛ.

    Виталий Дьяков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Виталий Дьяков

    «У "Краснодара" запас есть, и за три тура команда не должна растерять такой гандикап, даже несмотря на грозных соперников. Многие говорят про чемпионский дух, что южане никогда не были чемпионами, но по мне команда должна просто докатывать до конца и не растерять четыре очка, несмотря на отсутствие трофеев и всего остального. Уверен, команда Мусаева выиграет золотые медали. Игра "Зенита" сейчас не впечатляет. Не удивлюсь, если он еще потеряет очки. Питерцы в этом году не очень хороши.

    "Зенит"? Надо не просто выиграть свое, но и ждать осечки "Краснодара" в двух встречах. А это вряд ли произойдет. К тому же глядя на игру питерцев с "Пари НН", они явно не в лучших кондициях. Не стоит смотреть на соперников. Надо обыгрывать любой клуб, если ставишь самые высокие задачи. Матч с "Динамо", когда команда Семака потеряла два очка, был ключевым в этом сезоне.

  • «Спартак» — снова мимо чемпионского титула. И вот почему
  • Разбираем причины неудачи команды Деяна Станковича
  • 05/05/2025

    • Третье место? ЦСКА зимой поменял схему, и футбол стал более закрытый, оборонительный. Но есть результат. "Спартак", как обычно, нестабилен. "Динамо" уволило тренера, хотя при Личке игра команды мне нравилась. Она была интересная, зрелищная, с обилием голов. Не знаю, кто в итоге возьмет бронзу, но это не так важно, как чемпионская гонка», — приводит слова Дьякова «Евро-Футбол.Ру».

    Календарь и таблица РПЛ

    В настоящий момент «Краснодар» идет на первом месте в турнирной таблице и на четыре очка опережает второй «Зенит».

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Швеция устроит разгром на домашнем льду
  • Швеция — Словакия. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Чехия начнет турнир с победы
  • Швейцария — Чехия. Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Сохранит ли «Милан» шансы на еврокубки?
  • «Милан» — «Болонья». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.32
  • Экспресс дня 9 мая
  • Завтра в 20:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Швеция — Словакия
  • Хоккей
  • Завтра в 21:20
    •  2.15
  • Прогноз на матч Швейцария — Чехия
  • Хоккей
  • Завтра в 17:20
    •  1.85
  • Прогноз на матч Милан — Болонья
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Дания — США
  • Хоккей
  • Завтра в 21:20
    •  1.88
  • Прогноз на матч Норри — Медведев
  • Теннис
  • Завтра в 15:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Флорида — Торонто
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Соболенко — Потапова
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры