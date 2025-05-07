Лаутаро Мартинес: У меня были проблемы с ногой, я проплакал два дня

Форвард «Интера»отреагировал на выход команды в финал Лиги чемпионов. В 1/2 финала итальянский клуб одолел «Барселону» по сумме двух встреч со счетом 7:6

«В первом матче нам было очень тяжело, но мы проделали невероятную командную работу. Я чувствовал, что у меня проблемы с ногой, я проплакал два дня. Я старался восстановиться, но сегодня не был готов на 100 процентов. Я пообещал семье, что выйду и помогу команде сегодня на поле.

Сейчас мы будем работать над восстановлением, впереди еще много матчей. Внутри меня сейчас очень много эмоций, много мыслей. Мы играли с сильным соперником, но уровень "Интера" растет последние 4-5 лет, и нам есть чем гордиться. Наша команда не сдается, а этот стадион просто потрясающий. Нам надо восстановить силы, завершить чемпионат, и затем у нас будет новый шанс войти в историю», — сказал форвард в эфире Sky Sport Italia.

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Напомним, после первой игры у Лаутаро было диагностировано растяжение мышц.