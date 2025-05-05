В «Райо Вальекано» отменили тренировку из-за кражи экипировки

Тренировкабыла отменена из-за кражи экипировки на клубной базе.

Как сообщает AS, после победы над «Хетафе» (1:0) в пятницу игроки получили выходные, а на понедельник была запланирована очередная тренировка. Однако утром команда не вышла на поле: выяснилось, что за выходные с базы были украдены бутсы, перчатки и другой спортивный инвентарь.

Это уже не первый подобный случай в клубе. Игроки обратились к президенту «Райо Вальекано» Раулю Мартину Пресе с просьбой найти решение проблемы.

В нынешнем сезоне «Райо Вальекано» идет на восьмой строчке в испанской Примере, набрав 44 очка после 34 туров.