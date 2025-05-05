В заключительном матче 35-го тура Серии Апримет. Встреча команд состоится 5 мая в Генуе на «Луиджи Феррарис». Начало в 21:45 мск.

«Дженоа» не побеждает уже три тура. В последних двух команда проиграла. Последним результатом стали 0:1 с «Комо». Сейчас у «гриффонов» 39 очков на счету и 13-е место в турнирной таблице.

«Милан» после победы над «Венецией» разжился 54 очками и сейчас занимает 9-е место. За 4 тура до конца «россонери» отстают от еврокубковой зоны на 9 пунктов. Они будут пытаться его преодолеть, но шансы уменьшаются с каждым матчем.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru на стороне «Милана». Свои ставки они предложили в этом прогнозе.

на стороне «Милана». Свои ставки они предложили в этом прогнозе. Букмекеры считают «Милан» фаворитом — 4.90 против 1.70. Ставка на ничью дается за 3.90.

ИИ считает, что «Милан» разгромит «Дженоа» со счетом 4:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Дженоа» — «Милан» смотрите на LiveCup.Run.

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