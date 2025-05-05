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    Андрей Лунев«Крылья Советов» — «Динамо» 1:3. Онлайн, прямая трансляция
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    «Дженоа» — «Милан»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В заключительном матче 35-го тура Серии А «Дженоа» примет «Милан». Встреча команд состоится 5 мая в Генуе на «Луиджи Феррарис». Начало в 21:45 мск.

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    «Дженоа» не побеждает уже три тура. В последних двух команда проиграла. Последним результатом стали 0:1 с «Комо». Сейчас у «гриффонов» 39 очков на счету и 13-е место в турнирной таблице.

    «Милан» после победы над «Венецией» разжился 54 очками и сейчас занимает 9-е место. За 4 тура до конца «россонери» отстают от еврокубковой зоны на 9 пунктов. Они будут пытаться его преодолеть, но шансы уменьшаются с каждым матчем.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru на стороне «Милана». Свои ставки они предложили в этом прогнозе.

    • Букмекеры считают «Милан» фаворитом — 4.90 против 1.70. Ставка на ничью дается за 3.90.

    • ИИ считает, что «Милан» разгромит «Дженоа» со счетом 4:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Дженоа» — «Милан» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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