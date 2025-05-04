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    Станкович: Мы ни в коем случае не сдаемся и продолжаем дальше

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    Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о матче против «Факела» (0:0).

    Деян Станкович
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    Деян Станкович

    «Конечно, в играх с такими командами нужно находить решения, особенно на выезде. Такие команды умеют хорошо действовать, когда закрываются. Трудно принимать, когда готовишься, тренируешь ситуации, но остаешься в меньшинстве в первом тайме. Во втором тайме ребята показали хорошую реакцию. Сожалею, что в первом тайме мы много подарили сопернику: и удаление, и в целом нужно находить решения на такие матчи.

    Повторю, что я доволен тем, как ребята показали себя во втором тайме. Психологически тоже. Но, опять же, мы поменяли игровую схему, ждали моменты в финальной трети. Но решения, которые мы принимали в стадии завершения, нужно улучшать, они были ошибочными. Впереди еще есть матчи, есть важные большие цели, мы ни в коем случае не сдаемся и продолжаем дальше», — цитирует Станковича «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Спартак» с 51 очком занимает третье место в турнирной таблице, «Факел» (16) — последний.

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