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    Сафонов: Проигрыш — всегда неприятно

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции ПСЖ Страсбург
    Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов отреагировал на поражение от «Страсбура» со счетом 1:2 в матче 32‑го тура чемпионата Франции. Встреча состоялась 3 мая. Российский голкипер провел на поле все 90 минут.

    Матвей Сафонов
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    Матвей Сафонов

    «Сыграли против "Страсбура". Если вкратце рассказывать, то скатался, два получил, вернулся. Неприятно, но была большая ротация состава, дали отдохнуть многим ребятам. Дебютировали два защитника из академии, поэтому можно найти какие‑то плюсы.

    Но проигрыш — всегда неприятно, поэтому просто двигаемся дальше», — сказал Сафонов в ролике, опубликованном в Telegram‑канале.

    В нынешнем сезоне Лиги 1 Сафонов провел 10 матчей, в которых трижды отстоял на ноль.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Ранее «ПСЖ» досрочно завоевал золото чемпионата Франции.

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