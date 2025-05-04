Исак спас «Ньюкасл» от поражения против «Брайтона», но мечта о втором месте тает

Уже по первым минутам было ясно: эта встреча не будет эстетским праздником. Команды будто соревновались в небрежности: неточные передачи, сумбурные обострения, постоянные потери. Единственный момент до 20-й минуты возник у Харви Барнса — и тот стал скорее следствием путаницы в обороне «Брайтона», чем конструктивной атаки гостей.
Но именно в этот неорганизованный хаос внезапно ворвался Янкуба Минте. Вингер, права на которого принадлежат «Ньюкаслу», но который так и не сыграл за них ни минуты, напомнил, почему в своё время привлёк к себе внимание скаутов. Подхватив мяч на краю штрафной, он ловко ушёл от Ливраменто, обманным движением сбил с толку Тонали и пробил точно в дальний угол. Мяч едва заметно задел голову Бёрна, но вратаря это не спасло — 1:0.
И если в Кубке Англии в марте Минте скромно опустил голову после гола на «Сент-Джеймс Парк», то здесь, в родных стенах «Брайтона», он дал волю эмоциям: пальцем указывал на эмблему, агрессивно целовал её, кричал в сторону выездной трибуны и в итоге был утихомирен партнёрами. Громкое возвращение для игрока, которому так и не дали шанс.
11-метровая драма после перерыва
После перерыва Эдди Хау взбодрил атаку, заменив малозаметного Мёрфи на Гордона — и изменения не заставили себя ждать. Уже через две минуты после выхода Антони совершил опасный рывок и был сбит Тариком Лэмпти. Судья Крэйг Поусон указал на точку — но VAR вмешался и показал: фол был всё же вне штрафной.
Спустя несколько минут — новый эпизод: Уиллок падает после контакта с Ван Хекке. Арбитр снова без колебаний назначает 11-метровый, но повтор в очередной раз разоблачает заблуждение — симуляция или, по крайней мере, преувеличение контакта.
И лишь третий раз стал счастливым для «Ньюкасла». После подачи штрафного от Фабиана Шера мяч попал в выставленную руку Ясина Айяри. VAR — снова на связи. На этот раз — положительный вердикт. К мячу подошёл Александр Исак, хладнокровно пробил в нижний угол, вратарь завалился в другую сторону — 1:1 на 89-й минуте.
Гол, казалось, раскрыл матч: обе команды ощутили, что могут вырвать победу. У «Брайтона» Диего Гомес с шести метров пробил мимо ворот в самой концовке, у «Ньюкасла» Каллум Уилсон упустил похожий шанс — и матч завершился так, как и должен был, с точки зрения общей нервозности и хаоса, — ничьей.
Турнирные перспективы: ускользающее серебро и битва за ЛЧ
Для «Ньюкасла» это уже восьмой выездной матч без побед в Премьер-лиге. Одержи они победу — и после поражения «Арсенала» от «Борнмута» можно было бы всерьёз мечтать о втором месте. Теперь — это лишь теоретическая надежда, учитывая нестабильность команды. Впрочем, в этой Премьер-лиге разрыв между вторым местом и серединой таблицы зачастую определяют не классы, а нюансы.
«Брайтон» остаётся на десятой строчке, но всего в одном очке от восьмого места, которое может стать еврокубковым, если «Манчестер Сити» выиграет Кубок Англии. Так что для команды Хюрцелера ничья — тоже не приговор, особенно с учётом недавней серии без побед.
Матч на «Амексе» не стал шедевром, но стал отражением сезона: чуть-чуть не хватило тут, немного перебора там — и всё решили эпизоды.