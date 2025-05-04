Исак спас «Ньюкасл» от поражения против «Брайтона», но мечта о втором месте тает

На стадионе «Амекс» редко бывают простые вечера для «Ньюкасла». Здесь они ещё ни разу не побеждали в Премьер-лиге — и эта серия продолжилась. Но ничья в концовке матча, добытая в сражении, где трижды назначались пенальти (и лишь один в итоге пробили), позволила «сорокам» сохранить место в гонке за Лигу чемпионов. Пусть путь к финишу и стал чуть менее прямым.

Футбол. Англия. Премьер-лига Брайтон энд Хоув Альбион — Ньюкасл 1:1 Голы: 1:0 Янкуба Минте (28'), 1:1 Александер Исак (пенальти) (89') Брайтон энд Хоув Альбион: Барт Вербрюгген, Ян Паул ван Хекке, Льюис Данк, Первис Эступинан, Матс Виффер (Тарик Лампти, 54'), Карлос Балеба, Джек Хиншелвуд (Ясин Аяри, 69'), Янкуба Минте (Диего Гомес, 90'), Саймон Адингра (Йоэл Велтман, 69'), Дэнни Уэлбек, Matt O'Riley (Браян Груда, 90') Ньюкасл: Ник Поуп, Тино Ливраменто, Дэниел Бёрн, Фабиан Шер (Свен Ботман, 90'), Киран Триппьер (Эмиль Крафт, 90'), Харви Льюис Барнс, Джейкоб Мёрфи (Энтони Гордон, 56'), Джозеф Уиллок (Каллум Уилсон, 74'), Сандро Тонали, Бруно Гимарайнс, Александер Исак Предупреждения: Матс Виффер (32'), Джозеф Уиллок (72'), Дэнни Уэлбек (90 + 3')

Уже по первым минутам было ясно: эта встреча не будет эстетским праздником. Команды будто соревновались в небрежности: неточные передачи, сумбурные обострения, постоянные потери. Единственный момент до 20-й минуты возник у Харви Барнса — и тот стал скорее следствием путаницы в обороне «Брайтона», чем конструктивной атаки гостей.

Но именно в этот неорганизованный хаос внезапно ворвался Янкуба Минте. Вингер, права на которого принадлежат «Ньюкаслу», но который так и не сыграл за них ни минуты, напомнил, почему в своё время привлёк к себе внимание скаутов. Подхватив мяч на краю штрафной, он ловко ушёл от Ливраменто, обманным движением сбил с толку Тонали и пробил точно в дальний угол. Мяч едва заметно задел голову Бёрна, но вратаря это не спасло — 1:0.

Брайтон — Ньюкасл gettyimages.com

И если в Кубке Англии в марте Минте скромно опустил голову после гола на «Сент-Джеймс Парк», то здесь, в родных стенах «Брайтона», он дал волю эмоциям: пальцем указывал на эмблему, агрессивно целовал её, кричал в сторону выездной трибуны и в итоге был утихомирен партнёрами. Громкое возвращение для игрока, которому так и не дали шанс.

11-метровая драма после перерыва

После перерыва Эдди Хау взбодрил атаку, заменив малозаметного Мёрфи на Гордона — и изменения не заставили себя ждать. Уже через две минуты после выхода Антони совершил опасный рывок и был сбит Тариком Лэмпти. Судья Крэйг Поусон указал на точку — но VAR вмешался и показал: фол был всё же вне штрафной.

Брайтон — Ньюкасл gettyimages.com

Спустя несколько минут — новый эпизод: Уиллок падает после контакта с Ван Хекке. Арбитр снова без колебаний назначает 11-метровый, но повтор в очередной раз разоблачает заблуждение — симуляция или, по крайней мере, преувеличение контакта.

И лишь третий раз стал счастливым для «Ньюкасла». После подачи штрафного от Фабиана Шера мяч попал в выставленную руку Ясина Айяри. VAR — снова на связи. На этот раз — положительный вердикт. К мячу подошёл Александр Исак, хладнокровно пробил в нижний угол, вратарь завалился в другую сторону — 1:1 на 89-й минуте.

Брайтон — Ньюкасл gettyimages.com

Гол, казалось, раскрыл матч: обе команды ощутили, что могут вырвать победу. У «Брайтона» Диего Гомес с шести метров пробил мимо ворот в самой концовке, у «Ньюкасла» Каллум Уилсон упустил похожий шанс — и матч завершился так, как и должен был, с точки зрения общей нервозности и хаоса, — ничьей.

Турнирные перспективы: ускользающее серебро и битва за ЛЧ

Для «Ньюкасла» это уже восьмой выездной матч без побед в Премьер-лиге. Одержи они победу — и после поражения «Арсенала» от «Борнмута» можно было бы всерьёз мечтать о втором месте. Теперь — это лишь теоретическая надежда, учитывая нестабильность команды. Впрочем, в этой Премьер-лиге разрыв между вторым местом и серединой таблицы зачастую определяют не классы, а нюансы.

«Брайтон» остаётся на десятой строчке, но всего в одном очке от восьмого места, которое может стать еврокубковым, если «Манчестер Сити» выиграет Кубок Англии. Так что для команды Хюрцелера ничья — тоже не приговор, особенно с учётом недавней серии без побед.

Календарь и таблица АПЛ

Матч на «Амексе» не стал шедевром, но стал отражением сезона: чуть-чуть не хватило тут, немного перебора там — и всё решили эпизоды.