«Брентфорд» обыграл «МЮ», «Брайтон» упустил победу над «Ньюкаслом»

Завершились три матча 35-го тура английской Премьер-лиги.

«Брентфорд» дома разобрался с «Манчестер Юнайтед» — 4:3.

Гости первыми открыли счет после точного удара Мэйсона Маунта, но затем «пчелы» забили четыре гола.

На 27-й минуте Люк Шоу срезал мяч в свои ворота, через 6 минут «Бренфторд» вывел вперед Кевин Шаде.

На 70-й минуте немецкий вингер оформил дубль, через четыре минуты Ян Висса забил четвертый гол.

Второй гол «МЮ» забил на 82-й минуте, отличился Алехандро Гарначо.

Точку в матче на 90+5-й минуте поставил Амад Диалло, восстановившийся после тяжелой травмы.

Футбол. Англия. Премьер-лига Брентфорд — Манчестер Юнайтед 4:3 Голы: 0:1 Мэйсон Маунт (14'), 1:1 Люк Шоу (автогол) (27'), 2:1 Кевин Шаде (33'), 3:1 Кевин Шаде (70'), 4:1 Йоан Висса (74'), 4:2 Алехандро Гарначо (82'), 4:3 Амад Диалло (90 + 5') Брентфорд: Марк Флеккен, Микаель Кайоде (Кристоффер Аер, 81'), Нэйтан Коллинз, Сепп ван ден Берг, Кристиан Нергор, Егор Ярмолюк (Матиас Йенсен, 68'), Миккель Дамсгор (Игор Тиаго, 81'), Кин Льюис-Поттер (Густаво Нунес, 81'), Брайан Мбемо, Кевин Шаде (Рико Генри, 72'), Йоан Висса Манчестер Юнайтед: Гарри Амасс, Патрик Доргу (Амад Диалло, 46'), Люк Шоу (Лени Йоро, 46'), Маттейс де Лигт (Гарри Магуайр, 35'), Тайлер Фредриксон (Виктор Линделёф, 76'), Алехандро Гарначо, Мэйсон Маунт (Кристиан Эриксен, 57'), Кобби Майну, Мануэль Угарте, Чидо Оби-Мартин, Алтай Байындыр Предупреждения: Мануэль Угарте (43'), Алехандро Гарначо (51')

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«Брайтон» не смог удержать победу в матче с «Ньюкаслом» — 1:1.

Хозяева забили гол на 28-й минуте, отличился гамбийский нападающий Янкуба Минте, ему ассистировал Матс Виффер.

«Сороки» смогли уйти от поражения на 89-й минуте после точного исполнения 11-метрового Александером Исаком.

Футбол. Англия. Премьер-лига Брайтон энд Хоув Альбион — Ньюкасл 1:1 Голы: 1:0 Янкуба Минте (28'), 1:1 Александер Исак (пенальти) (89') Брайтон энд Хоув Альбион: Барт Вербрюгген, Ян Паул ван Хекке, Льюис Данк, Первис Эступинан, Матс Виффер (Тарик Лампти, 54'), Карлос Балеба, Джек Хиншелвуд (Ясин Аяри, 69'), Янкуба Минте (Диего Гомес, 90'), Саймон Адингра (Йоэл Велтман, 69'), Дэнни Уэлбек, Matt O'Riley (Браян Груда, 90') Ньюкасл: Ник Поуп, Тино Ливраменто, Дэниел Бёрн, Фабиан Шер (Свен Ботман, 90'), Киран Триппьер (Эмиль Крафт, 90'), Харви Льюис Барнс, Джейкоб Мёрфи (Энтони Гордон, 56'), Джозеф Уиллок (Каллум Уилсон, 74'), Сандро Тонали, Бруно Гимарайнс, Александер Исак Предупреждения: Матс Виффер (32'), Джозеф Уиллок (72'), Дэнни Уэлбек (90 + 3')

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«Вест Хэм» и «Тоттенхэм» не выявили победителя — 1:1.

На 15-й минуте «шпоры» вышли вперед после гола Вильсона Одобера с передачи Матиса Теля.

На 28-й минуте хозяева сравняли счет после точного удара Джаррода Боуэна.