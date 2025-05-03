Защитник «Динамо» Мх — о матче с «Акроном»: Игра Дзюбы стала решающей

Защитниквысказался о поражении своей команды в матче РПЛ против(0:1).

«Тяжело оценивать игру, когда находишься внутри. Наверное, по сравнению с тем, что было на самом деле, мне все видится немного по‑другому.

Что касается Дзюбы, то у нас тоже есть хорошие, мастеровитые футболисты. Но именно в этом матче — да, именно игра Артема стала решающей. Не сказать, что мы много позволили ему, по сути, моментов у него не было. Но единственный полумомент он сразу превратил в гол», — сказал Шумахов «Матч ТВ».

Напомним, что Дзюба забил единственный гол в матче «Акрон» — «Динамо» Мх. После этого матча махачкалинцы занимают 11-е место в таблице РПЛ с 27-ю очками в активе.