«Алания» разгромила «Чайку», «Черноморец» обыграл «Шинник»

В матче 31-го тура Первой лигина выезде уверенно обыграласо счётом 3:0.

Владикавказцы открыли счёт в компенсированное время первого тайма — на 45+2-й минуте отличился Артём Закиров.

Во втором тайме преимущество гостей закрепил Руслан Гогниев, забив на 81-й минуте. Окончательный счёт установил Артур Козырев, который отличился на 89-й минуте.

Футбол. Россия. Первая лига Чайка — Алания 0:3 Голы: 0:1 Zakirov A. M. (45+2'), 0:2 Gogniev R. (81'), 0:3 (89') Чайка: Андрей Ходанович, Данил Пелих, Камиль Ибрагимов, Никита Кармаев, Дмитрий Пивоваров (Муслим Бамматгереев, 57'), Эльдияр Зарыпбеков, Никита Маляров (Владислав Руденко, 57'), Олег Николаев, Данила Янов (Даниил Черняков, 68'), Александр Хохлачев, Biblyk S. Алания: Георгий Натабашвили, Артур Бязров, Аллон Бутаев, Ogoev S., Алан Хугаев, Gogniev R. (Тарас Гаглоев, 89'), Таймураз Тобоев (Kozyrev A., 58'), Gogniev S., Yshyk M., Zakirov A. M., Chertkoev D. (Руслан Дауров, 68')

«Алания» после этой победы занимает 17-е место в турнирной таблице с 26 очками. «Чайка» располагается на 14-й позиции, имея в активе 34 балла.

В параллельном матче «Черноморец» одержал уверенную гостевую победу над «Шинником» со счётом 2:0 и вернулся на второе место в турнирной таблице.

Гости быстро захватили инициативу и уже на 5-й минуте открыли счёт — нападающий Гедеон Гузина воспользовался ошибкой обороны ярославцев и отправил мяч в сетку.

В концовке первого тайма Гузина оформил дубль, отличившись на 45+1-й минуте после быстрой атаки гостей.

Футбол. Россия. Первая лига Шинник — Черноморец 0:2 Голы: 0:1 Гедеон Гузина (5'), 0:2 Гедеон Гузина (45+1') Шинник: Михаил Опарин, Артемий Косогоров, Андрюс Рукас, Седрик Гогуа (Руслан Куль, 64'), Артур Черный, Данила Сухомлинов (Василий Алейников, 46'), Денис Самойлов (Alfred S., 70'), Тимофей Шипунов, Артём Голубев, Артем Малахов, Захар Федоров Черноморец: Ростислав Солдатенко, Анри Чичинадзе, Виталий Стежко, Зелимхан Юсупов (Иван Енин, 67'), Егор Иванов (Даниил Фомин, 79'), Валерий Кичин, Роман Акбашев, Павел Горелов (Григорий Жилкин, 71'), Мераби Уридия (Арсен Адамов, 78'), Гедеон Гузина (Даниил Гурченко, 67'), Milic S. Предупреждения: Денис Самойлов (17'), Андрюс Рукас (34')

Победа позволила «Черноморцу» вернуть себе вторую строчку в таблице Первой лиги, что значительно укрепляет позиции команды в борьбе за прямую путёвку в Российскую Премьер-лигу.

«Шинник» после этого поражения остаётся в середине турнирной таблицы.