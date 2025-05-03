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    Непомнящий: Для меня Личка — тренер, который много чего привнес в игру «Динамо»

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    Российский тренер Валерий Непомнящий высказался об увольнении Марцела Лички с поста наставника московского «Динамо».

    Марцел Личка
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    Марцел Личка

    «Честно говоря, не понимаю логики работодателей, по каким критериям они приглашают и увольняют тренеров, чем они руководствуются. Для меня Личка — тренер, который много чего привнёс в игру "Динамо".

    Его обвиняют в том, что в обороне было не очень ладно. Но там есть объективные причины: выпадал из игры то один, то другой. Я сожалею о том, что Личку убрали. Не думаю, что будет сложно заменить Личку. У нас сейчас много отечественных специалистов без дела», — сказал Непомнящий Чемпионату.

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