Непомнящий: Для меня Личка — тренер, который много чего привнес в игру «Динамо»

Российский тренервысказался об увольнениис поста наставника московского

«Честно говоря, не понимаю логики работодателей, по каким критериям они приглашают и увольняют тренеров, чем они руководствуются. Для меня Личка — тренер, который много чего привнёс в игру "Динамо".

Его обвиняют в том, что в обороне было не очень ладно. Но там есть объективные причины: выпадал из игры то один, то другой. Я сожалею о том, что Личку убрали. Не думаю, что будет сложно заменить Личку. У нас сейчас много отечественных специалистов без дела», — сказал Непомнящий Чемпионату.

Напомним, что 1-го мая пресс-служба «Динамо» объявила о расставании с Марцелом Личкой.