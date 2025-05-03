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    «Краснодар» — «Рубин». Онлайн, прямая трансляция

    Онлайн-трансляция матча 27-го тура РПЛ «Краснодар» — «Рубин»

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    «Краснодар»
    «Краснодар» на своем поле сыграет с «Рубином» в рамках 27-го тура чемпионата России. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    Стартовые составы

    «Краснодар»: Агкацев, Кайо, Оласа, Тормена, Гонсалес, Черников, Сперцян, Батчи, Леннини, Кордоба, Виктор Са

    «Рубин»: Ставер, Кабутов, Грицаенко, Безруков, Тесленко, Вуячич, Иву, Вада, Ходжа, Даку, Шабанхаджай

    «Краснодар»

    По итогам прошлого тура «Краснодар» увеличил отрыв от «Зенита» до четырех очков и укрепил свои позиции в борьбе за чемпионство. Сейчас «быки» уверенно возглавляют турнирную таблицу РПЛ, набрав 58 очков: 17 побед, 7 ничьих и лишь 2 поражения при разнице мячей 52:20.

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    Прошлый матч команда Мурада Мусаева провела в гостях против махачкалинского «Динамо» — и выдала настоящую драму. «Краснодар» победил со счетом 3:2, хотя концовку провел в меньшинстве, а на последних секундах героически выручил вратарь Агкацев, отразив пенальти. До этого «быки» дожали «Ахмат» в самой концовке (3:1), а еще ранее крупно уступили главному конкуренту — «Зениту» (1:4).

    «Рубин»

    «Рубин» не преследует серьезных турнирных целей в концовке сезона. Казанский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в активе 39 очков после 26 матчей. Подопечные Рашида Рахимова одержали 11 побед, шесть раз сыграли вничью и потерпели девять поражений. Разница мячей — 34:38.

    В прошлом туре «Рубин» добился волевой победы над «Факелом» на своем поле — дубль Безрукова во втором тайме помог перевернуть ход встречи (2:1). До этого казанцы уступили в Москве «Динамо» (1:3), а еще ранее минимально обыграли на своем поле «Локомотив» — 1:0.

    Личные встречи

    В матче первого круга в Казани команды разошлись миром — 1:1.

    В последних 10-ти встречах на счету «Краснодара» 7 побед, «Рубин» оказался сильнее в одном случае и дважды была зафискирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Краснодар» — «Рубин» с коэффициентом 1.97.

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