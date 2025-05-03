«Челси» планирует подписать защитника «Аякса» Хато в летнее трансферное окно

Лондонскийвсерьёз заинтересован в подписании 19-летнего защитникаи уже начал переговоры с амстердамским клубом о возможном трансфере.

Руководство «Челси» рассматривает Хато как универсального игрока обороны, способного закрыть как левый, так и центральный фланг защиты, что идеально вписывается в стратегию клуба по омоложению состава и усилению конкуренции на этих позициях.

На Хато также претендуют «Ливерпуль» и «Арсенал». По информации СМИ, «Аякс» оценивает своего футболиста в сумму от 30 до 50 миллионов евро, а контракт игрока рассчитан до лета 2028 года.

Прогнозы и ставки на АПЛ

В нынешнем сезоне Йоррел Хато провёл за «Аякс» 47 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 6 результативных передач, при этом его универсальность и стабильность отмечают как в Нидерландах, так и в Англии.