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    «Челси» планирует подписать защитника «Аякса» Хато в летнее трансферное окно

    Футбол Футбол Англии Челси Аякс Трансферы
    Лондонский «Челси» всерьёз заинтересован в подписании 19-летнего защитника «Аякса» Йоррела Хато и уже начал переговоры с амстердамским клубом о возможном трансфере.

    Йоррел Хато
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    Йоррел Хато

    Руководство «Челси» рассматривает Хато как универсального игрока обороны, способного закрыть как левый, так и центральный фланг защиты, что идеально вписывается в стратегию клуба по омоложению состава и усилению конкуренции на этих позициях.

    На Хато также претендуют «Ливерпуль» и «Арсенал». По информации СМИ, «Аякс» оценивает своего футболиста в сумму от 30 до 50 миллионов евро, а контракт игрока рассчитан до лета 2028 года.

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    В нынешнем сезоне Йоррел Хато провёл за «Аякс» 47 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 6 результативных передач, при этом его универсальность и стабильность отмечают как в Нидерландах, так и в Англии.

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