Президент швейцарскогосообщил, что полузащитникполностью восстановился после травмы голеностопа и вернулся к тренировкам в общей группе.

Антон Миранчук восстановился и оможет команде в игре, которая состоится 4 мая против Цюриха, — сказал Константен «СЭ».

Антон Миранчук выступает за «Сьон» с сентября 2024 года, его контракт рассчитан до 30 июня 2026 года. В текущем сезоне 29-летний полузащитник провёл 20 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

На данный момент «Сьон» ведёт борьбу за сохранение места в высшем дивизионе Швейцарии. После 33 туров команда занимает 8-е место в таблице, имея 37 очков.