Шипицин: Личка мне нравился как тренер, но больше по работе в «Оренбурге»

Бывший полузащитник «Краснодара»высказался об увольнениииз московского

«Личка мне нравился как тренер, но больше по работе в "Оренбурге". В "Динамо" другие задачи и другой спрос. Работая в топ-клубе, легко обжечься, и тебя попросят из клуба. Личка знал, на что шёл.

В прошлом чемпионате "Динамо" стало третьим, сейчас идёт на пятом-шестом месте. Понятно, задачи у них более глобальные, с учётом последних трансферов, той же покупки Глебова за немалые деньги. В такой ситуации отставка Лички была ожидаемой. Но он всё равно для меня очень неплохой специалист. Думаю, надолго без работы он не останется», — цитирует Шипицина «Евро-Футбол.Ру».

1 мая московский клуб объявил об увольнении Марцела Лички. Исполняющим обязанности назначен Ролан Гусев.

После 26 туров команда занимает 5-е место в РПЛ с 47 очками, сохраняя шансы на попадание в тройку призёров.