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    Кевин Де Брюйне«Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон». Онлайн, прямая трансляция
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    Шипицин: Личка мне нравился как тренер, но больше по работе в «Оренбурге»

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    Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин высказался об увольнении Марцела Лички из московского «Динамо».

    Марцел Личка
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    Марцел Личка

    «Личка мне нравился как тренер, но больше по работе в "Оренбурге". В "Динамо" другие задачи и другой спрос. Работая в топ-клубе, легко обжечься, и тебя попросят из клуба. Личка знал, на что шёл.

    В прошлом чемпионате "Динамо" стало третьим, сейчас идёт на пятом-шестом месте. Понятно, задачи у них более глобальные, с учётом последних трансферов, той же покупки Глебова за немалые деньги. В такой ситуации отставка Лички была ожидаемой. Но он всё равно для меня очень неплохой специалист. Думаю, надолго без работы он не останется», — цитирует Шипицина «Евро-Футбол.Ру».

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    • 1 мая московский клуб объявил об увольнении Марцела Лички. Исполняющим обязанности назначен Ролан Гусев.

    После 26 туров команда занимает 5-е место в РПЛ с 47 очками, сохраняя шансы на попадание в тройку призёров.

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