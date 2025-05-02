Антони тащит «Бетис» в финал Лиги Конференций: «Фиорентина» в шаге от вылета

Ураганный старт от «Бетиса»
Они мечтали взять реванш за прошлый сезон, вновь пройти весь путь и выйти в финал третий раз подряд. Но в Севилье «Фиорентина» столкнулась с другим вызовом — бешеным темпом и дерзостью «Бетиса», который на своём «Бенито Вильямарине» показал, что в этом розыгрыше Лиги конференций его нужно воспринимать всерьёз.
Команда Мануэля Пеллегрини, как и ожидалось, взяла инициативу с первых минут — с напором, который уже стал их фирменной чертой в Европе. И уже на 6-й минуте это принесло результат. Бакамбу, напомнив о себе мощным рывком, продавил Комуццо и выкатил мяч на Эз Абде. Тот сотряс перекладину, но мяч пересёк линию — и после небольшой паузы с участием технологии определения гола судья указал на центр поля.
«Фиорентина» просыпается
Впрочем, на одном голе андалусийцы не остановились. Иско угрожал воротам Де Хеа, но не попал. «Бетис» продолжал раскачивать оборону итальянцев, в то время как команда Палладино медленно приходила в себя после стартового шока.
К перерыву гости выровняли игру. Мандрагора едва не сравнял, откликнувшись на подачу Госенса, но мяч прошёл рядом со штангой. А вот «Бетис» упустил реальный шанс удвоить преимущество — после хаоса в штрафной Бартра пробил куда-то на трибуны.
Появление Мойза Кина после перерыва взбодрило «фиалок», но геройский сейв Франсиско Вьетеса не позволил исландцу Гудмундссону сравнять счёт. Де Хеа в ответ сотворил своё маленькое чудо, вытащив удар Бартры после стандарта — мяч летел впритирку со штангой, но голкипер вынырнул словно из ниоткуда.
Момент магии от Антони
Почти час счёт на табло не менялся — и вдруг вспышка: Антони в одиночку сотворил гол из ничего. Первый удар защитник заблокировал, но мяч вернулся обратно к бразильцу — и тот с полулёта, не раздумывая, вонзил мяч под перекладину. Гол, достойный полуфинала еврокубка.
Казалось, «Бетис» дожмёт — Форнальс обязан был ставить точку, но пробил в Де Хеа. И почти сразу последовало наказание: Госенс протащил мяч и отдал передачу в центр штрафной, откуда капитан «Фиорентины» Лука Раньери хладнокровно пробил мимо Вьетеса.
Игра зазвенела нервами. Госенс был близок к дублю в качестве ассистента, снова навесив на Мандрагора — и снова чуть-чуть не хватило. А Бартра ответил своим ударом после углового, но мяч снова разминулся со створом. Уже в компенсированное время Фолоруншо пошёл в опасный подкат на Ло Чельсо, но судья и VAR решили оставить эпизод без внимания.
Всё решится во Флоренции
Перед ответной встречей на «Артемио Франки» у «Бетиса» минимальное преимущество, но ощущение контроля. У «Фиорентины» — боевой настрой, опыт борьбы на этом уровне и вера в домашнюю магию Флоренции.
Ответный матч обещает стать настоящим спектаклем: будет ли это шаг к финалу для Пеллегрини, или очередное возвращение «фиалок» в европейскую элиту? Ответ — через неделю.