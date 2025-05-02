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    Антони тащит «Бетис» в финал Лиги Конференций: «Фиорентина» в шаге от вылета

    Гол Раньери сохранил интригу перед ответной встречей во Флоренции

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    Реал Бетис — Фиорентина
    «Реал Бетис» выжал максимум из домашнего полуфинала. Победа 2:1 над «Фиорентиной» — это не приговор, но и не гарантия. Антони забил гол тура, Эз Абде открыл счёт, но Лука Раньери вернул «фиалкам» надежду. Во Флоренции нас ждёт матч, в котором решится всё.

    Ураганный старт от «Бетиса»

    Они мечтали взять реванш за прошлый сезон, вновь пройти весь путь и выйти в финал третий раз подряд. Но в Севилье «Фиорентина» столкнулась с другим вызовом — бешеным темпом и дерзостью «Бетиса», который на своём «Бенито Вильямарине» показал, что в этом розыгрыше Лиги конференций его нужно воспринимать всерьёз.

    Команда Мануэля Пеллегрини, как и ожидалось, взяла инициативу с первых минут — с напором, который уже стал их фирменной чертой в Европе. И уже на 6-й минуте это принесло результат. Бакамбу, напомнив о себе мощным рывком, продавил Комуццо и выкатил мяч на Эз Абде. Тот сотряс перекладину, но мяч пересёк линию — и после небольшой паузы с участием технологии определения гола судья указал на центр поля.

    Реал Бетис — Фиорентина
    globallookpress.com

    «Фиорентина» просыпается

    Впрочем, на одном голе андалусийцы не остановились. Иско угрожал воротам Де Хеа, но не попал. «Бетис» продолжал раскачивать оборону итальянцев, в то время как команда Палладино медленно приходила в себя после стартового шока.

    К перерыву гости выровняли игру. Мандрагора едва не сравнял, откликнувшись на подачу Госенса, но мяч прошёл рядом со штангой. А вот «Бетис» упустил реальный шанс удвоить преимущество — после хаоса в штрафной Бартра пробил куда-то на трибуны.

    Реал Бетис — Фиорентина
    gettyimages.com

    Появление Мойза Кина после перерыва взбодрило «фиалок», но геройский сейв Франсиско Вьетеса не позволил исландцу Гудмундссону сравнять счёт. Де Хеа в ответ сотворил своё маленькое чудо, вытащив удар Бартры после стандарта — мяч летел впритирку со штангой, но голкипер вынырнул словно из ниоткуда.

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    Момент магии от Антони

    Почти час счёт на табло не менялся — и вдруг вспышка: Антони в одиночку сотворил гол из ничего. Первый удар защитник заблокировал, но мяч вернулся обратно к бразильцу — и тот с полулёта, не раздумывая, вонзил мяч под перекладину. Гол, достойный полуфинала еврокубка.

    Реал Бетис — Фиорентина
    gettyimages.com

    Казалось, «Бетис» дожмёт — Форнальс обязан был ставить точку, но пробил в Де Хеа. И почти сразу последовало наказание: Госенс протащил мяч и отдал передачу в центр штрафной, откуда капитан «Фиорентины» Лука Раньери хладнокровно пробил мимо Вьетеса.

    Реал Бетис — Фиорентина
    gettyimages.com

    Игра зазвенела нервами. Госенс был близок к дублю в качестве ассистента, снова навесив на Мандрагора — и снова чуть-чуть не хватило. А Бартра ответил своим ударом после углового, но мяч снова разминулся со створом. Уже в компенсированное время Фолоруншо пошёл в опасный подкат на Ло Чельсо, но судья и VAR решили оставить эпизод без внимания.

    Всё решится во Флоренции

    Перед ответной встречей на «Артемио Франки» у «Бетиса» минимальное преимущество, но ощущение контроля. У «Фиорентины» — боевой настрой, опыт борьбы на этом уровне и вера в домашнюю магию Флоренции.

    Ответный матч обещает стать настоящим спектаклем: будет ли это шаг к финалу для Пеллегрини, или очередное возвращение «фиалок» в европейскую элиту? Ответ — через неделю.

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