Тюкавин — об интересе «Зенита»: Я не видел никакой бумаги

Нападающий московскогорассказал, что отверг предложение перейти в

«Я не видел никакой бумаги, ни с кем не встречался. Сафонов мне рассказывал, что были какие-то звонки, встречи, предложения. Но мы сразу же решили, что я остаюсь в Динамо», — приводит слова Тюкавина «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Тюкавин провёл 19 матчей в чемпионате России, забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи.

Однако сезон для нападающего завершился досрочно: в матче 19-го тура против «Ростова» он получил серьёзную травму — субтотальное повреждение передней крестообразной связки правого колена.

Операция прошла в Германии, а сроки восстановления оцениваются примерно в шесть месяцев. Контракт Тюкавина с «Динамо» продлён до лета 2028 года.