ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Антонио РюдигерПоздравляем, «Реал» Мадрид — вы самый ЖАЛКИЙ футбольный клуб
    Все новости спорта

    Мостовой: Дзюба в нашем чемпионате еще спокойно может играть года три

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Акрон Артём Дзюба
    Экс-футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что нападающий «Акрона» Артем Дзюба еще способен играть в РПЛ.

    Артем Дзюба — нападающий «Акрона»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Артем Дзюба — нападающий «Акрона»

    «Дзюба в нашем чемпионате еще спокойно может играть года три, что подтверждает его игра в "Акроне". Зря его списал "Локомотив", подумали, что уже конец карьеры.

    Ясно, что движения он уже не даст, рывков не будет, но у него есть то, что нужно многим командам. Долбанули мяч на 60 метров — зацепился, прыгнул, скинул — все, гол. А у нас многие так и играют. Кто у нас в России в комбинационный футбол‑то играет? По пальцам посчитать можно. Иметь в команде нападающего под 190 см — преимущество, с ним всегда можно игру упростить в нужный момент.

    Красивый футбол, все бредят им. Что красивого, елки‑палки? Иногда же просто надо мяч долбануть вперед, главное — счет на табло. Кому какая разница, в какой футбол играешь, если результат есть?» — сказал Мостовой «Матч ТВ».

  • РПЛ. «Зенит» оступился, «Краснодар» идет к титулу
  • Итоги 26-го тура чемпионата России по футболу
  • 27/04/2025

    • В нынешнем сезоне Дзюба провел за «Акрон» 18 матчей в рамках РПЛ, забил 8 голов и сделал 4 голевые передачи. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Победит ли «Атлетик» «Манчестер Юнайтед»?
  • «Атлетик» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Выстоит ли «Будё-Глимт» против «Тоттенхэма»?
  • «Тоттенхэм» — «Будё-Глимт». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • «Челси» подтвердит статус фаворита?
  • «Юргорден» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.64
  • Экспресс дня 1 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Атлетик — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Будё-Глимт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Юргорден — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Бетис — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Акрон — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  9.60
  • Прогноз на матч Атлетик — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры