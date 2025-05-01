Мостовой: Дзюба в нашем чемпионате еще спокойно может играть года три

Экс-футболист сборной Россиизаявил, что нападающийеще способен играть в РПЛ.

«Дзюба в нашем чемпионате еще спокойно может играть года три, что подтверждает его игра в "Акроне". Зря его списал "Локомотив", подумали, что уже конец карьеры.

Ясно, что движения он уже не даст, рывков не будет, но у него есть то, что нужно многим командам. Долбанули мяч на 60 метров — зацепился, прыгнул, скинул — все, гол. А у нас многие так и играют. Кто у нас в России в комбинационный футбол‑то играет? По пальцам посчитать можно. Иметь в команде нападающего под 190 см — преимущество, с ним всегда можно игру упростить в нужный момент.

Красивый футбол, все бредят им. Что красивого, елки‑палки? Иногда же просто надо мяч долбануть вперед, главное — счет на табло. Кому какая разница, в какой футбол играешь, если результат есть?» — сказал Мостовой «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Дзюба провел за «Акрон» 18 матчей в рамках РПЛ, забил 8 голов и сделал 4 голевые передачи. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.