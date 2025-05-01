Бывший тренер «Севильи» Лопетеги возглавил сборную Катара

Испанский специалистофициально назначен главным тренером сборной

Контракт с футбольной ассоциацией страны рассчитан до 2027 года. Лопетеги сменил на посту Маркеса Лопеса, который был уволен в декабре прошлого года из-за неудовлетворительных результатов.

Последним клубом Лопетеги был английский «Вест Хэм», который он покинул в январе 2025 года после полугода работы. Его опыт включает также работу с национальной сборной Испании, мадридским «Реалом» и «Севильей».

Первый матч под руководством Лопетеги сборная Катара проведёт 5 июня против Ирана, а затем 10 июня встретится с Узбекистаном в рамках третьего раунда азиатского отбора к чемпионату мира 2026 года.