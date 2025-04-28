Лига 1. Первое поражение в статусе чемпиона

ПСЖ позволил себе проиграть на финише сезона, уже став чемпионом Франции. Куда интереснее борьба за места в еврокубках и за выживание. До окончания сезона в Лиге 1 командам осталось сыграть три тура.

Изменения в турнирной таблице

На третье место в Лиге 1 поднялся «Лилль», опередив «Монако». Вверх по турнирной таблице поднялся «Лион» с 6 на 5 место, олимпийцы опередили в чемпионате «Ниццу».

Календарь и таблица Лиги 1

Местами поменялись «Осер» и «Ренн», которые заняли 10 и 11 строчки соответственно.

Зона еврокубков

Чемпион Франции ПСЖ потерпел неудачу в матче против «Ниццы» (1:3). У парижан за три тура до окончания набрано 78 очков, команда сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

На втором месте расположился «Марсель», который набрал 58 баллов после уверенной победы над «Брестом» (4:1).

«Сент-Этьен» — «Марсель» globallookpress.com

В тройку лидеров вернулся «Лилль», доги в рамках минувшего тура переиграли «Анже» (2:0), аккумулировав 56 пунктов.

В лигочемпионскую четвёрку входит «Монако», который потерял очки в матче с «Гавром» (1:1). Монегаски после этой ничьи набрали 55 очков.

В зоне Лиги Европы расположился «Лион», олимпийцы переиграли «Ренн» (4:1), набрав 54 балла. Столько же пунктов у «Ниццы», которая занимает шестое место, которое может дать право сыграть в Лиге конференций. «Орлята» одержали сенсационную победу над ПСЖ (3:1).

Зона вылета

Последняя команда Лиги 1 «Монпелье» сыграл вничью с «Реймсом» (0:0), но эта ничья не поможет команде в битве за выживание, клуб покинет элиту французского футбола по итогам сезона.

За прописку в Лиге 1 продолжают бороться «Сент-Этьен», который проиграл на выезде «Страсбургу» (1:3), а также «Гавр», сыгравший вничью с «Монако» (1:1).

Тур № 32

Матчи 32 тура чемпионата Франции пройдут со 2 по 4 мая.

Откроет программу тура матч «Ниццы» и «Реймса», который состоится в пятницу, 2 мая.

В субботу, 3 мая ПСЖ сыграет в гостях против «Страсбурга», «Монако» отправится на выезд к «Сент-Этьену».

Прогнозы и ставки на Лигу 1

В центральном матче тура сойдутся «Лилль» и «Марсель»: встреча запланирована на воскресенье, 4 мая.