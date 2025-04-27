Тульский «Арсенал» поделил очки с «Ротором» в матче Первой лиги

В рамках 30-го тура Первой лиги состоялся матч между. Встреча завершилась боевой ничьей со счётом 1:1.

Игра началась активно: на 7-й минуте нападающий «Ротора» Илья Сафронов открыл счёт, реализовав момент в штрафной соперника.

Однако уже на 18-й минуте хозяева поля ответили точным ударом Сергея Ткачева, который восстановил равновесие.

В дальнейшем обе команды имели возможности для взятия ворот, но счёт до финального свистка не изменился.

Футбол. Россия. Первая лига Арсенал Тула — Ротор 1:1 Голы: 0:1 Илья Сафронов (8'), 1:1 Сергей Ткачёв (19') Арсенал Тула: Михаил Цулая, Алексей Бердников, Эрвинг Ботака-Иобома, Кирилл Большаков, Никита Раздорских, Тигран Аванесян, Алан Цараев, Артём Попов, Данил Липовой, Сергей Ткачёв, Амур Калмыков Ротор: Никита Чагров, Дмитрий Прищепа, Заурбек Плиев, Андрей Семёнов, Дамир Таликин, Сергей Макаров, Евгений Болотов, Михаил Мальцев, Никита Плотников, Илья Сафронов, Максим Турищев

Ничья позволила обеим командам сохранить свои позиции, однако борьба за место в верхней части таблицы остаётся напряжённой.