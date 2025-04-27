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    Наумов: Вполне возможно, Галактионов покинет «Локомотив» после этого сезона

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    Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о возможном увольнении Михаила Галактионова с поста главного тренера «железнодорожников».

    Михаил Галактионов — главный тренер «Локомотива»
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    Михаил Галактионов — главный тренер «Локомотива»

    «Вполне возможно, Галактионов покинет "Локомотив" после этого сезона. Результат неудовлетворительный, в последней игре с "Ростовом", где команда ничего не показала, сквозило какое‑то безразличие у тренерского штаба, игроков.

    Наверное, они поставили все на завоевание Кубка, но если они его не выиграют, а по итогам чемпионата займут пятое‑шестое место, можно будет ставить вопрос о пребывании Галактионова на посту главного тренера Локомотива», — сказал Наумов «Матч ТВ».

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    • Напомним, что «Локомотив» 26-го апреля сыграл вничью с «Ростовом» (1:1) в рамках 26-го тура РПЛ. «Железнодорожники» занимают 6-е место в таблице с 45-ю очками в активе.

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